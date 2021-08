Instagram: Stephanie Valenzuela pide ayuda para no ser eliminada de La casa de los famosos

La modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela se encuentra dentro de los tres primeros nominados junto a Christian de la Campa y Daniel Vargas para dejar La casa de los famosos, por ello, la también influencer recurrió a los 2,8 millones de seguidores que posee en Instagram para solicitar su ayuda y evitar la eliminación.

“Amigos no voten por mí. Recuerden que el que más votos tenga sale de La casa de los famosos”, escribió la intérprete de “El perdón, quien a inicios de mes expresó sentirse muy emocionada de poder ingresar al reality de Telemundo.

“¡Apóyenme! Quiero que me conozcan más”, agregó la artista, quien además publicó, el 28 de agosto en sus historias de Instagram, un extracto de su confesión en La casa de los famosos, donde se mostró muy triste por haber sido la primera nominada.

“Les quiero pedir apoyo para salir de esta nominación. De verdad que ha sido muy duro ser la primera nominada, porque creo que estar aquí es una bendición . Amo mucho este proyecto y a cada uno de mis compañeros”, aseguró.

“No me gustaría irme en la primera vuelta, quiero que conozcan un poquito más de mí y si en algún momento se han sentido identificados conmigo y si me quieren ayudar a cumplir mi sueño, les pido que me salven ”, expresó para luego hacer referencia a su compañero, la estrella de TikTok e influencer colombiano Daniel Vargas, de quien dijo “era un chico maravilloso”.

“Espero me entreguen ese poquito de cariño que necesito ahorita, salvándome. Se los voy a agradecer siempre y prometo siempre dar lo mejor de mí cada día que me quede en la casa”, concluyó Tefy Valenzuela.

