Era un 28 de agosto de 2009. Oasis, la popular banda británica, tenía programada una presentación como parte del festival Rock en Seine, en París, la cual a su vez formaba parte de una gira por Europa. De pronto, todo se canceló: Liam y Noel Gallagher no salieron a tocar aquella noche y no volvieron a hacerlo juntos de nuevo. Hace 12 años, uno de los grupos más icónicos de la música en las últimas décadas llegaba a su fin.

“Con un poco de tristeza y gran alivio digo que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podría seguir trabajando con Liam un sólo día más”, se leía en el comunicado de Noel publicado en la cuenta de la banda en MySpace.

¿Qué había ocurrido? Los hermanos Gallagher tuvieron una fuerte discusión que derivó en una gresca en los camerinos. Liam agarró la guitarra de su pariente con gran violencia y la rompió. “Nos estábamos peleando y luego yo dije: ‘¡A la m*****, me voy a casa, vete a la m*****!’”, explicó Noel en una entrevista al medio Daily Star varios años después.

“Noel Gallagher dejó Oasis porque no podía soportar las vibraciones y no podía manejar el rock ‘n’ roll. Le tuvo demasiado miedo”, comentó por su parte Liam, el menor de los hermanos.

No obstante, este episodio solo fue la gota que rebalsó un vaso que se iba llenando con los años. Los primeros antecedentes de distancia ya se manifestaban en setiembre de 1994. Tras tocar el éxito en el Reino Unido con su hit “Live forever”, la banda se lanzaba a triunfar en los Estados Unidos.

Pero uno de sus primeros conciertos en Los Ángeles fue también uno de los peores: la mitad de los integrantes tocaba de forma errática bajo los efectos de la metanfetamina. Liam se puso a insultarlos y lanzó su pandereta contra la cabeza de su hermano. Este desapareció por unos dos días y regresó con “Talk tonight”, otro gran éxito.

La siguiente gran pelea ocurrió en 1995, durante la grabación del álbum (What’s the story) Morning glory. Liam apareció en el set ebrio y con algunas personas llegadas de un bar. Noel lo agredió con un bate de criquet; sin embargo, este conflicto no pasó de la semana y terminaron de grabar.

Otro incidente fue el de agosto de 1996, durante el Unplugged de MTV. El menor de los Gallagher se encontraba en el palco. “Liam no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta”, manifestaba Noel. El aludido interrumpió en varias ocasiones para ridiculizar la forma de cantar de quien hacía de compositor, guitarrista y ahora también de vocalista, como queriendo demostrar que Liam no era indispensable en el equipo, a decir de ciertos medios.

La relación entre Noel y Liam Gallagher nunca fue sencilla. No obstante, el primero lamenta que no se pudiera concretar el concierto de aquel 28 de agosto: “Con el beneficio del tiempo, no sé si hubiera sido mejor quedarse y hacer el concierto, que hubiera sido como un concierto monumental y loco de Oasis, porque la pelea habría continuado hasta el escenario, tal vez no en peleas físicas, sino en intercambios de palabras. Hubiera sido un concierto loco”.

