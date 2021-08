Varo Vargas, mister supranational 2021: “Le tenía un poco de miedo al mundo del modelaje”

El modelo Álvaro Vargas logró convertirse en el primer peruano en ganar el Mister Supranational, certamen de belleza que se llevó a cabo el domingo 22 en Polonia.

El representante nacional tiene 31 años de edad nació en Lima y estudió la carrera administración y marketing. Además de dedicarse al modelaje, ha incursionado en la música como cantante de género urbano.

La República conversó con el ganador de Mister Supranational 2021, quien habla sobre sus inicios en el modelaje, su carrera musical y el propósito que se ha marcado a partir de ahora.

También responde si estaría dispuesto a participar en un reality como Esto es guerra y expresa su admiración por la organizadora Jessica Newton, a quien considera como una “segunda madre”.

Varo Vargas, ganador del Mister Supranational mide 1.86 metros. Foto: difusión

- ¿Qué se siente representar a tu país y ser ganador de un certamen de belleza?

Representar a mi país es la mayor felicidad, es un orgullo. Me considero una persona muy patriota. Amo la gastronomía, la cultura, el deporte, la música, todo.

- Mucha gente en las redes duda de que seas peruano. ¿Tienes algunas raíces extranjeras?

Hasta mis bisabuelos son todos peruanos. De ahí para arriba, mis tatarabuelos por parte de mi mamá vienen de Alemania; y por la parte de mi papá, italiana. Mis padres y abuelos nacieron en Lima.

- ¿En qué momento decides incursionar en el mundo del modelaje?

Lo decidí con mucho cuidado porque no había tenido los mejores comentarios. Le tenía un poco de miedo al mundo del modelaje porque si no lo sabes manejar puede ser hasta contraproducente, porque se juega mucho con el tema superficial. Y si no estamos bien preparados emocionalmente, creo que es un arma de doble filo. Pero a mí, el modelaje me ayudó muchísimo a aumentar mi autoestima.

Antes de entrar al modelaje, me daba pánico escénico. Después de 12 años de haber trabajado, el modelaje me ha ayudado a fortalecerme, es un trabajo de amor propio.

- ¿A qué tipo de malos comentarios te refieres sobre el modelaje?

Es un mundo en el que es muy fácil entrar en el tema del alcohol. Muchos eventos terminan en after party. Sabemos que vivimos en un mundo con riesgos; y si no lo sabes manejar y no eres fuerte de mente, es difícil.

Varo Vargas en Instagram

- ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar durante tu preparación en el Mister Supranational?

La pandemia. No pude prepararme en un gimnasio y tuve que hacerlo en casa con lo que había . Es algo a lo que uno tiene que adaptarse. Fue difícil, pero creo que cuando cuesta más los resultados son mejores.

- ¿Por qué cualidad crees que has destacado más para que el jurado se convenza de elegirte a ti?

Agradezco mucho cuando los medios dicen: “El hombre más bello del mundo es peruano”. Y yo, la verdad, digo: “Yo sé que no soy el más bello físicamente”. Hay personas hermosísimas. Sin embargo, la belleza está en el corazón, la belleza está en la empatía, en la solidaridad y en muchos aspectos que nos hacen una mejor versión.

Soy una persona que muy difícilmente tiene conflictos con otras personas. Tiendo a abrir mi corazón y cedo mi confianza fácilmente . Esa empatía me ha hecho conectar con los otros candidatos, la organización y el jurado. Creo que eso me ha ayudado. Ellos han evaluado todo el proceso de actividades en Polonia.

- ¿También planeas dedicarte a un tipo de labor social durante tu reinado?

Estoy abierto a muchos proyectos. Sin embargo, quiero especializarme en la inspiración . Siempre busco sacar lo mejor de las personas. No me considero un gurú de desarrollo personal, pero tengo un proyecto que se llama Tú Decides. Voy a encargarme de entrevistar a personas exitosas, especialistas de salud mental, en coaching ontológico.

- ¿Cómo ha sido tu relación con Jessica Newton y qué enseñanza te llevas de ella?

Es superadmirable, es un ejemplo de éxito, perseverancia y determinación. Trabajamos muchísimo; me ha apoyado. Tiene un equipo increíble. Para mí, es una segunda madre. Me dio ese abrazo fuerte cuando gané. Fue maravilloso.

Jessica Newton entregó la banda de Mister Perú Supranational a Varo Vargas, el jueves 27 de mayo. Foto: Varo Vargas / Instagram

- ¿Qué es lo que más te gustaría hacer por el Perú?

Quiero ayudar a esas personas que no tienen voz , que sus necesidades sean escuchadas. Es momento de que conozcan cuánto nos necesitan esas personas, que muchas veces son las más agradecidas. Creo que todos necesitamos ayuda, pero no todos nos la merecemos.

- ¿Es verdad que eres sobrino del tenor peruano Juan Diego Flórez?

Sí. Juan Diego Flórez es primo hermano de mi mamá. Entonces viene a ser mi tío . Tuve el honor de estar en su matrimonio. Fue maravilloso conocerlo. Toda la familia por parte de mi mamá está ligada al arte.

- En el 2020 estrenaste tu primera canción “Cuando te vuelva a ver”. ¿Vas a continuar con la música como cantante de género urbano?

Sí, definitivamente. Decidí escribir esa canción con mi productor y salió muy bonito. No pudimos grabarle un videoclip por la cuarentena. Pero ahora empiezo a retomar la música . Es lo que me toca hacer paralelamente con el trabajo del Mister Supranational.

Además del modelaje, Varo Vargas también se dedica a la música. Foto: Varo Vargas Instagram

- Si recibes una propuesta para trabajar en televisión, ¿estarías dispuesto a participar en algún reality como Esto es guerra?

No creo. Tengo muchos amigos que están y han pasado pero ahí, pero yo tengo que enfocarme en trabajar por el Perú , en generar valor. Siento que tengo un compromiso con el mundo y Dios. También estoy aspirando a internacionalizar mi música.

