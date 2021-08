Tongo lamenta su estado de salud: “Es triste estar en cama sin saber si podré volver a caminar”

Durante los primeros días de agosto, José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, fue intervenido de emergencia luego de sufrir una serie de quemaduras en los pies al ser atendido por su diabetes en el Centro Nacional de Salud Renal.

Producto de estas lesiones, el cantante tuvo que aplicarse injertos de piel en sus extremidades inferiores y ahora se encuentra en un duro proceso de recuperación. Por ello, el intérprete de “La pituca” reveló que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

“Me siento mal, hermano. Es triste estar en cama sin saber si podré volver a caminar. Me salieron ampollas en los pies, se infectaron mis pies, luego se puso negro la planta, tuvieron que extraer el tejido muerto y ponerle injertos de piel. Tengo que esperar 15 días para saber si mi cuerpo asimila o lo rechaza. Si es positivo, me tendrán que operar otra vez. Pienso en positivo”, expresó para El Popular.

Al ser consultado por cómo cubre sus gatos diarios tras sufrir este mal de salud, Tongo reveló que se encuentra reclamando las regalías por su tema “La pituca”, ya que —según su versión— Apdayc le debe miles de soles por este concepto.

Tongo atraviesa uno de sus momentos personales más complicados. Foto: El Popular

“Mi esposa me ayuda. Agradezco a los médicos del hospital Guillermo Almenara, me apoyan mucho, pero estar acá solo me pone triste. Yo hacía mi vida normal hasta que me quemaron los pies y se infectó. Ahora no puedo cantar, he reclamado al Apdayc que cumpla con pagarme las regalías por mi canción ‘La pituca’. Tengo miles de soles por cobrar, no me dan nada aún mi dinero aún. Necesito mi dinero para las medicinas”, sentenció.

