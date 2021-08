Sheyla Rojas habla de su novio ‘Sir Winston’, cómo lo conoció y a qué se dedica

Sheyla Rojas se presentó en el programa de Magaly Medina, este jueves 26 de agosto, a través de una videollamada. La modelo habló de diversos temas, como su encuentro con Antoñito, Luis Advíncula y su relación con Luis Miguel Galarza.

Sobre su pareja ‘Sir Winston’, la exintegrante de Esto es guerra detalló cómo lo llegó a conocer y reveló a qué se dedica. Según sus declaraciones, viajó a México por invitación de un amigo, quien la llevó a varios lugares. En uno de ellos, vio por primera vez al millonario extranjero.

“No quería regresar con todo lo que estaba pasando (...) mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista. Él (‘Sir Winston’) me dijo que me quede un mes y yo le dije ‘bueno’ , pero que no sería en su casa porque me quedaría en otro lado”, contó la exconductora de televisión.

“Me dijo que su casa era muy grande y aclaró que podemos estar en cuartos separados. Me dijo ‘yo quiero conocerte, no vayas a pensar que pasará algo’”, agregó Sheyla Rojas.

Finalmente, reveló que desde ese momento conoció a su familia y decidió no volver a alistar maletas. “Me dio esa tranquilidad”, sentenció.

Sheyla Rojas pide que no especulen sobre el trabajo de su novio

En otro momento de la charla con Magaly Medina, la madre de Antoñito aclaró detalles sobre el trabajo de su novio ‘Sir Winston’. “Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción ”, dijo la joven.

“Que la gente deje de hablar tontería y media (...) lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”, sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.