Sheyla Rojas enfrenta a Magaly Medina en su programa: “No necesito de tus entrevistas”

Después de varios meses de intentos, finalmente Magaly Medina conversó con Sheyla Rojas, a quien ha criticado duramente por su estilo de vida. Como era de esperarse, la modelo enfrentó a la conductora por todos los comentarios que hizo en su contra.

A través de un enlace en vivo, la expareja de Antonio Pavón se contactó desde España con el programa Magaly TV, la firme y aprovechó para desmentir en vivo a Magaly Medina sobre el monto que habría pedido para una exclusiva.

“ Una vez dijiste que yo estaba pidiendo como US$ 20.000 por una entrevista y la verdad que jamás pedí ese monto y eso lo quiero aclarar”, dijo Sheyla Rojas.

Asimismo, la ex chica reality le resaltó a Magaly Medina que jamás necesitó de sus entrevistas para figurar o limpiar su imagen.

“Si te soy sincera, yo no necesito de tus entrevistas . Gracias a Dios yo muchas veces siempre he sido muy parca. Llevo mucho tiempo trabajando en televisión, pero siempre he sido muy parca hasta en mí mismo canal (por América TV) con las entrevistas y la gente que trabaja sabe muy bien eso”, explicó.

“ He aprendido con el pasar del tiempo a cuidar mi vida. Y yo con las entrevistas me muestro tal y como soy. Eso a mí a veces me cuesta porque yo soy muy sensible . No soy como me ‘pintan’. Me ponen imágenes y a mí no me gusta llorar en televisión”, agregó Sheyla Rojas.

