Rosángela Espinoza y Patricio Parodi protagonizaron intensa escena de miradas en EEG

Luego que Rosángela Espinoza revelara que se sentía atraída por Patricio Parodi, ambos tuvieron que cumplir un reto durante la reciente edición de Esto es guerra.

La tiktoker y el capitán de los Guerreros protagonizaron una escena de miradas en el programa, esto para demostrar que más allá de la destreza física que tienen, son buenos actores.

En ese sentido, se pararon frente a frente y se miraron a los ojos por varios minutos. Esto generó una inusual reacción en Pancho Rodríguez, la cual fue evidenciado por las cámaras de América Televisión.

Cabe señalar que la joven egresada universitaria había mencionado que no tendría inconvenientes si es que realiza una escena de besos con su compañero en el nuevo segmento de La academia.

“Si la producción dice que no hay segunda opción, voy a tener que respetar el guion. Si el productor me dice que debo darle un besito en el cachete o una cachetada. Tampoco me voy a besar a todo el mundo”, dijo Rosángela durante su visita a En boca de todos.

Asimismo, aseguró que hasta la fecha jamás se ha besado con la expareja de Flavia Laos.

Patricio Parodi confirma estar soltero

Por su parte, el modelo confirmó que se encuentra soltero y que su relación con la influencer terminó.

“Nosotros hemos tomado la decisión de separarnos hace buen tiempo. Obviamente le voy a desear lo mejor en sus proyectos, a su familia. Más nada, no quiero entrar en mayores detalles”, aclaró el ‘Pato’.

