Instagram: Jessica Newton no descarta a Luciana Fuster para el Miss Perú

Tras la deslumbrante actuación de Janick Maceta en Miss Universo, muchos seguidores se encuentran a la expectativa de quién será la próxima canditada que represente al Perú en el importante certamen de belleza. Por esta razón, en su Instagram, Jessica Newton fue consultada sobre la posibilidad de que Luciana Fuster pueda disputar la tan ansiada corona.

La integrante de Esto es guerra ha contado en varias oportunidades que le encantaría participar en el Miss Perú, por lo que sus seguidores no dudaron en mencionarle a la organizadora del certamen que la modelo podría sorprender en el Miss Universo 2021, que se llevará a cabo en Israel.

“Luciana Fuster sería un fuego, no pasaría desapercibida en MU (Miss Universo) con sus cuatro millones de seguidores”, señaló un usuario en Instagram.

A este comentario, Jessica Newton resaltó que la popularidad de la candidata no es lo importante: “¡No compiten los seguidores! Compite la reina y ella (Luciana) me parece guapísima”.

Asimismo, la organizadora del certamen de Miss Perú dejó en claro que no está buscando a una candidata que se parezca a Janick Maceta.

“Esa mentalidad es la que no permite que Perú destaque en todo. Nosotros no designamos, competimos y no le tenemos temor a la competencia; es sana y buena. No quiero otra Janick Maceta, ya tengo una y me encanta”, explicó la ex reina de belleza.

