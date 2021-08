Esto es guerra: Mario Irivarren confirmó que no viajará para enfrentar a Guerreros México

Ya quedan pocos días para que el esperado duelo entre los integrantes de Esto es guerra y Guerreros México se lleve a cabo en las instalaciones de Televisa San Ángel. Este encuentro se realizará el próximo 6 de setiembre y tendrá a los mejores representantes de ambos programas, quienes buscarán la tan ansiada victoria.

Hasta el momento no se ha establecido quienes serán los representantes del show peruano que viajarán hasta el país azteca para esta edición especial. Sin embargo, uno de los concursantes más importantes del reality confirmó recientemente que no podrá participar debido a una dolencia física .

Se trata de Mario Irivarren, quien reveló que su lesión en el hombro le impide competir con normalidad, por lo que no será parte de la delegación de Esto es guerra que competirá ante Guerreros México.

“Yo soy realista, no puedo, no estoy en condiciones de ir a México. Mi hombro no me lo permite, sería una locura, volvería en partes”, afirmó la pareja de Vania Bludau para las cámaras de América espectáculo.

De esta manera, Mario Irivarren no será parte del equipo del programa nacional que tampoco ha confirmado quienes serán los elegidos. Por el momento, la producción de Esto es guerra señaló que serán seis mujeres y seis varones los que conformarán esta delegación.

