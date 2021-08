Esto es guerra: Alejandra Baigorria se ausenta del programa y pierde oportunidad de ir a México

¡Se queda en casa! Al igual que otros participantes, Alejandra Baigorria era una de las más voceadas para representar al país en Guerreros México y enfrentarse al equipo de Nicola Porcella. Sin embargo, la modelo perdió esta oportunidad por faltar al programa.

En la reciente edición de Esto es guerra, la también empresaria no estuvo presente en el reality. Esto fue descubierto cuando le toco enfrentarse a Ducelia Echevarría en una de las competencias.

“ Mister, mister, el día de hoy Alejandra no vino porque ha tenido un malestar físico y tenemos entendido que lo comunicó a producción. .. ¿No?”, mencionó ‘Pancho’ Rodríguez ante la notoria ausencia de Baigorria.

No obstante, Gian Piero Díaz mencionó que la producción del programa expresó su desconcierto y aseguró que no sabían sobre la ausencia de Alejandra Baigorria, por ello, decidieron darle una sanción ejemplar.

“Bueno, seguimos todavía sorprendidos con lo que acaba de anunciar el equipo de producción con respecto a Alejandra Baigorria, porque, claro, no estaba. Pancho nos comenta que, al parecer, producto de un malestar, no habría venido, pero cuando se le consulta a la producción, esta se da por no enterada (...). Lo toman como si se hubiera desaparecido del programa”, sostuvo el conductor de EEG y lamentó que la empresaria no sea parte de la delegación que vaya al reality de Televisa.

