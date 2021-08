Lorde es una luminaria de la música pop que se dio a conocer en 2013 con temas como “Royals” y “Team”, y en 2017 lanzó un álbum llamado Melodrama con canciones como “Perfect Places”. Cinco años después del lanzamiento de su anterior disco, la estrella neozelandesa vuelve con “Solar Power”, donde se puede apreciar la canción del mismo nombre, además de su último single “Mood Ring”. Lorde es muy interactiva con sus fans, sin embargo, ha decidido dejar las redes sociales, ¿a qué se debe esta decisión?

¿Por qué Lorde abandonó sus redes sociales?

Lorde ha terminado por completo con las redes sociales, y ha declarado al programa The Late Late Show de James Corden que no era simple, pero que a la larga, estaba feliz de dejar de usar sitios como Twitter. Facebook, Instagram e incluso YouTube.

“Sentí que mi cerebro ya no funcionaba muy bien. Fue terriblemente difícil, lo más difícil que he hecho en mi vida. Estaba tan malhumorada. Me sentí tan desconectada. Pero así es mi vida ahora“, dijo para luego contar que su asistente la ayuda a no dejar que regrese a las redes.

Aún así, Lorde dijo que está conectada a una comunidad que le encanta: la aplicación New York Times Cooking. “Entro en la aplicación de cocina del New York Times y miro los comentarios. Y obtienes todas estas pequeñas historias extrañas. Alguien dice: “Le hago esto a mi esposo cuando llega a casa del trabajo. Y de vez en cuando obtendrás algún detalle loco”, señaló la joven cantante.