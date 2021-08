Cristian Zuárez lima asperezas con Laura Bozzo: “Ella se abrió de corazón y llegamos a un acuerdo”

¡Contra todo pronóstico! Luego de los constantes enfrentamientos entre Cristian Zuárez y Laura Bozzo por su polémica ruptura, el exintegrante de Complot reveló que se amistaron. Como se sabe, hace unos días, el cantante le dio su respaldo a la conductora de TV ante el problema legal en que se ha visto envuelta en México.

En la reciente edición de Amor y fuego, el argentino aseguró que limó asperezas con la también abogada y contó que retiró la demanda que le interpuso hace un tiempo contra ella.

“Yo nunca odié a Laura Bozzo, nunca le deseé el mal. Hace 20 días atrás, Laura se comunicó con uno de mis hermanos y le pidió que yo me comunicara urgente con ella porque tenía algo muy importante que decirme. La desbloqueó, habló con ella y me cuenta toda esta situación que se le venía... Ella me dice: ‘Por tu hija que la adoro y por mi hija que te adora, vamos a acabar con esto, terminemos esto (demanda) ’”, explicó durante un enlace en vivo con el programa.

“Acá no hubo dinero ni nada. Laura solo me contó su verdad, se abrió de corazón conmigo. Entonces di un paso al costado. Sacó un comunicado, habló con mi abogado, llegamos a un acuerdo legal y eso fue todo”, agregó.

Por otro lado, Cristian Zuárez aprovechó para responder a los ataques de Alfredo Adame, quien expresó insultos en su contra.

“Lo que pasa con Adame es que él pensó que en mí iba a tener un aliado para su venganza con Laura. Entonces, me buscó a través de un amigo peruano donde me mandaba sus notas ‘destruyendo a Laura’ y donde me invitaba a ser parte de eso. Yo no le contestaba absolutamente nada. No me interesaba en lo más mínimo ser parte de su venganza”, sostuvo el argentino.

