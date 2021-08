Cecilia Bracamonte vuelve en vivo al Gran Teatro Nacional

Con la misma emoción de la primera vez que pisó un escenario, allá por 1963, la cantante nacional Cecilia Bracamonte prepara su regreso al Gran Teatro Nacional con Momentos, concierto presencial que ofrecerá este 28 de setiembre y en el que dejará en evidencia por qué —a un año de cumplir sus bodas artísticas de diamante—, su música, voz y talento son atemporales.

Considerada entre las mejores voces del criollismo, Cecilia Bracamonte agradece que la pandemia COVID-19 le dé un respiro para reencontrarse con su público, que, aunque esta vez en número reducido, podrá verla nuevamente cantando en vivo, después de varios meses de espera.

“Junto a un gran equipo, desde hace varios meses venimos trabajando en este proyecto. Este 28 de setiembre, voy a cantar para ustedes todas aquellas canciones que siempre quise y que por alguna razón no he podido interpretar. Me estoy preparando con lo mejor que tengo para hacer de Momentos una velada musical inigualable, que quedará grabada tanto en sus corazones como en el mío”, afirma la cantante.

Cecilia Bracamonte regresará al Gran Teatro Nacional, escenario donde ya ha presentado shows memorables como Con alma de bolero y Divinas. Esta vez, en Momentos, estará acompañada por nueve músicos con quienes ejecutará un setlist, en el que se ha incluido tanto música internacional, entre baladas y boleros, como los temas más emblemáticos del cancionero peruano.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, el aforo es limitado para cumplir con los protocolos.

