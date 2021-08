Angie Arizaga descarta competir en Guerreros México: “Los años pasan factura”

Muchos integrantes de Esto es guerra han sorprendido al asegurar que les gustaría ser parte de Guerreros México, sin embargo, Angie Arizaga marcó distancia de sus compañeros y descartó competir en el reality de Televisa.

En la reciente edición de América Espectáculos, la participante de EEG mencionó que por más ganas que tuviera que integrar el programa mexicano, eso ya no sería posible porque no se siente en las mismas condiciones físicas que tenía cuando inició en el espacio juvenil .

“Como fundadora de ‘Esto es guerra’ sé todas las mañas, todas las cositas para poder competir, aparte soy una buena porrista. Siendo realistas, queremos ir con los mejores, con los que compitan bien… A mí, los nueve años me pasan factura”, comentó.

Del mismo modo, Mario Irivarren también descartó su participación en Guerreros México, debido a una lesión que tuvo hace unos años.

“ No estoy en condiciones de ir a México, mi hombro no me lo permite, sería una locura , volvería en partes”, dijo el combatiente.

No obstante, algunos participantes de Esto es guerra se están anotando para medirse en el programa mexicano. Entre ellos están Patricio Parodi, Said Palao y Ducelia Echevarría, quienes se mostraron muy entusiasmados por enfrentarse a Nicola Porcella en su nueva casa.

Como se recuerda, hace unos días, Porcella propuso un reto para que se enfrenten algunos integrantes de Esto es guerra y Guerreros México.

