Tilsa Lozano critica a Magaly tras comentarios sobre Gisela: “Se hizo famosa hablando de ella”

La acalorada discusión entre Gisela Valcárcel y Allison Pastor del último sábado que terminó con la renuncia a Reinas del show de la concursante, sigue dando que hablar. Esto generó que Magaly Medina arremetiera duramente contra la conductora del programa concurso haciendo recordar sus anteriores peleas en vivo.

Sin embargo, otros personajes han salido a defender a la ‘Señito’ alegando que fue la juventud de la esposa de Erick Elera lo que la llevó a tomar esta decisión. Este fue el caso de Tilsa Lozano, quien dejó en claro que la experimentada presentadora es una buena persona y más bien le dio con palo a Magaly Medina.

La exjurado de El artista del año afirmó que la conductora de Magaly TV, la firme se hizo famosa en el medio nacional por hablar más de Gisela Valcárcel. Además, ‘Tili’ aseguró que cada vez que Magaly se refiere a una persona de manera negativa lo hace para que su programa venda.

“Magaly se hizo famosa hablando de Gisela y lo ha hecho toda la vida porque le funciona. Si ella (Magaly) no habla mal de una persona es porque no le vende, no le funciona”, reveló Tilsa Lozano durante su visita al programa de Carlos ‘Tomate’ Barraza en Radiomar.

De igual manera, la ‘exvengadora’ expresó su deseo de que Allison Pastor aprenda de este altercado y pueda volver a cualquier otro programa para demostrar su talento.

“Es una chica joven y pienso que es parte de la televisión. Uno va aprendiendo en el camino y creo que por ahí pasa el tema”, sentenció.

