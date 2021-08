Sheyla Rojas a Magaly Medina: “Me sentí muy vulnerada por tu programa”

Sheyla Rojas cumplió con su palabra y se conectó con Magaly Medina en vivo para una entrevista. La modelo aclaró varios temas que ha tocado la conductora en su programa sobre su relación y su nueva vida en México.

Al inicio de la conversación, la también influencer dejó en claro por qué decidió aceptar la invitación para aparecer en la transmisión de Magaly TV, la firme.

Según comentó, consideró aceptar la propuesta por la amistad que existe entre Antonio Pavón y Alfredo Zambrano, esposo de la figura de ATV.

Acto seguido, desmintió una de las afirmaciones que hizo Magaly Medina sobre el supuesto monto que habría pedido anteriormente para conceder una entrevista.

“Una vez dijiste que yo estaba pidiendo como 20.000 dólares por una entrevista y la verdad que jamás pedí ese monto y eso lo quiero aclarar”, dijo Sheyla Rojas.

La figura de redes sociales también aseguró que prefiere no exponer sus sentimientos o su vida privada frente a cámaras, razón por la cual no suele mostrarse muy animada en sus apariciones televisivas.

“Yo te soy sincera, Magaly, no necesito de tus entrevistas. Siempre he sido muy parca hasta en mi mismo canal con las entrevistas. La gente siempre ha sabido eso. He aprendido con el pasar del tiempo a cuidar mi vida personal”, afirmó.

Sheyla Rojas indicó por qué decidió desistir de su demanda contra Magaly Medina, la cual inició porque esta última expuso las conversaciones que mantuvo con un reconocido futbolista peruano.

“Con el tema del juicio, en su momento sí me sentí muy vulnerada por tu programa, por ti, por tu producción. Lamentablemente no se pudo llevar más a fondo (la denuncia), pero en ese tiempo mis abogados tuvieron una discusión y yo les pedí tranquilidad”, agregó.

