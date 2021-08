Han pasado más de seis años desde que Ruby Palomino se convirtió en la primera mujer en ganar La Voz Perú, reality de canto que este 2021 va por su cuarta temporada y que este jueves 26 de agosto conocerá a su nueva gran voz.

Con canciones como “Cholo soy”, “Cuando llora mi guitarra” y “Corazón contento”, la huancaína se consagró como la ganadora de la segunda temporada del reality de canto, de la mano del salsero Jerry Rivera.

En conversación con La República, Ruby Palomino asegura que ganar el concurso le abrió muchas puertas, incluso en el extranjero. “Es una carta para el mundo. Cuando dices ‘soy una de las ganadoras de La voz’, te lo respetan. Incluso te ofrecen trabajo. Solo hay que saber aprovecharlo”.

Ruby Palomino señala que si bien no ve seguido el reality de canto, le hace seguimiento a quiénes han ido avanzando y también a las voces que se quedaron en el camino. Lamentó la eliminación de Narda Pumarada, del equipo Eva Ayllón. “Fito Flores (del equipo Guillermo Dávila) era mi favorito. Me hubiese gustado que llegue más lejos”, añade.

Sobre los cuatro finalistas que se enfrentarán esta noche para convertirse en el ganador o ganadora de La Voz Perú, Ruby sostiene que no tiene favoritos; pero dice admirar las voces de Randy Feijoo y Marcela Navarro.

Al igual que tú, muchos participantes han querido sonar diferente haciendo fusión. ¿Es una estrategia para ganar?

Si es estrategia y a ti no te nace, el público se dará cuenta. Lo importante es ser fiel a uno mismo, porque tarde o temprano dará resultados, porque eso se disfruta, se nota. He visto muchos artistas que han intentado fusionar. Me parece genial que estén siguiendo el camino que yo también me he trazado. Eso me emociona mucho.

Después del concurso, ¿cuánto sientes que has crecido?

Muchísimo, por las experiencias, vocal y musicalmente.

¿Qué consejo les darías a los finalistas de La voz?

Que lo den todo. Que se relajen, que lo disfruten. Que tengan presente que lo que harán hoy quedará para toda su vida, que piensen cómo les gustaría verse de acá a 30 años en ese video.

¿Qué debería saber el nuevo ganador de La voz Perú?

Este es el comienzo de todo. Que tengan mucho cuidado con lo que trae la fama, que siempre tengan un cable a tierra; el mío era mi madre y sus tres puntas. Porque es muy fácil nublarse por la atención y la fama.

El camino de Ruby Palomino tras ganar La voz Perú

Tras ganar la competencia de Latina, Ruby Palomino lanzó su primer álbum titulado “Chola Soy y qué!”, ofreció decenas de conciertos, hizo gira nacional y compartió escenario con grandes artistas. Además, siguió participando en concursos como Yo soy con el personaje de Pink y Los cuatro finalistas.

No todo fue bueno. La rockera desistió de ser manejada por Universal Music, fue estafada y hace un año perdió a su padre, quien por más de 50 años fue parte del Dúo Mixto Huancayo.

“Es una pena darme cuenta de que nuestro sistema de salud es el peor, mi padre fue conducido al hospital Almenara, cuando llegó aún tenía pulso y no lo quisieron asistir, y lamentablemente falleció”, manifestó en ese entonces.

Sin embargo, la artista no se rinde. Pese a la pandemia, Ruby tiene bajo candado dos álbumes. “Chola Soy y qué 2!”, que contiene temas que ya ha interpretado en público, podría salir a la luz a fines de año y para el 2022 podría publicar un disco tributo a Chabuca Granda.

