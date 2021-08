Milena Zárate afirma que merece ganar Reinas del show: “Yo debo llevarme esa corona”

Milena Zárate, quien logró clasificar a la final de Reinas del show, aseguró que ella debe convertirse en la ganadora, ya que es una de las participantes que más se esforzó a lo largo de toda la temporada del concurso de baile.

Tras la polémica renuncia de Allison Pastor al programa de Gisela Valcárcel, la cantante colombiana detalló cómo logró llegar hasta la última etapa de la competencia, en la que se enfrentará a Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Carla Rueda ‘Cotito’ y Leslie Moscoso.

“Debo llevarme la corona porque durante toda la temporada una de las que más ha arriesgado he sido yo. Una de las que más alma, corazón y vida le ha puesto a la competencia he sido yo, yo debo llevarme esa corona”, señaló.

“Durante los ensayos he gritado, he renegado, pero también me he arriesgado, me he esforzado, la he luchado, y eso es algo que me llena de orgullo y de alegría”, añadió.

Asimismo, Milena Zárate reveló que tendrá como refuerzo en Reinas del show a Víctor Hugo. “Estoy preparando un show lindo, quiero sorprender al jurado y a mi público. Mi refuerzo será Víctor Hugo, y yo sé que la vamos a romper”, detalló.

Allison Pastor renuncia a Reinas del show en vivo

El último sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo a Reinas del show y dejó boquiabiertos a Gisela Valcárcel, los integrantes del jurado y todos los presentes.

“Realmente doy un paso al costado, que gane la que tenga que ganar y muchas gracias por la oportunidad”, manifestó. Inmediatamente, la deportista salió del escenario y abandonó el programa.

