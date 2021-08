Michelle Soifer se defiende de críticas por usar playback en La voz Perú: “Estoy recién operada”

El pasado 24 de agosto, Michelle Soifer apareció en La voz Perú para deleitar a los entrenadores y público con su más reciente canción “Bye bye”. No obstante, la artista fue víctima de memes por recurrir al uso del playback en un programa de talentos.

Tras esto, la también conductora de Latina se presentó en Mujeres al mando para hacer sus descargos y explicar por qué no cantó en vivo.

“ Quiero decirlo (aclarar) porque hubo un malentendido con el tema del playback. Mucha gente de la prensa empezó a decir que por qué hice playback”, comentó Michelle Soifer.

La ex chica reality se defendió diciendo que ella sí canta y baila, pero que en La voz Perú prefirió usar playback, ya que hace poco había sido operada de la vesícula.

“Ahora, para empezar, quiero aclararlo para que la gente no se confunda. Creo que siempre he demostrado que canto y bailo en Alma bella y también me puedo dar el lujo de hacerlo por un tema de salud porque recién estoy operada ”, finalizó.

Asimismo, horas antes de su descargo en Mujeres al mando, Michelle Soifer se dirigió a sus seguidores desde sus historias de Instagram por haberla convertido en tendencia en Twitter tras su actuación en La voz Perú.

La cantante ignoró las críticas y solo se concentró en los buenos mensajes que recibe por parte de sus fans.

“Los amo ‘Michilovers’. Sé que nunca estaré sola, porque a pesar de los años seguimos juntos . Somos (número) 1”, escribió Michelle Soifer en su red social.

Michelle Soifer agradece el apoyo de sus seguidores. Foto: captura/Instagram

