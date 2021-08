¡Una final de infarto! Marcela Navarro se alzó como la ganadora de La voz Perú junto con su entrenador Guillermo Dávila, luego de superar toda una temporada de competencia. La cantante no pudo evitar emocionarse al recibir el trofeo del concurso.

Esta gala quedó al mando del público televidente y usuarios de redes sociales, quienes tuvieron la oportunidad de votar por su participante favorito a través de la aplicación de Latina y así escoger a la mejor voz del país.

En el set también se encontraban diversos participantes que no lograron llegar hasta tal instancia y le expresaron su apoyo a los cuatro finalistas desde el denominado cuarto de redes.

Guillermo Dávila no dudó en dedicarle unas palabras a Marcela Navarro tras su destacada participación: “He tenido la oportunidad de encontrar esta maravilla de talento y haber tenido la oportunidad de compartir con mucha gente maravillosa. (...) Esta vez yo me siento ganador por los dos y me siento satisfecho de haber llegado hasta acá”.

Marcela Navarro decidió interpretar “Mi soledad y yo” en su última presentación y derramó lágrimas luego de que Cristian Rivero anunciara su nombre como la nueva ganadora de La voz Perú.

El conductor del espacio de Latina no dudó en entregarle rápidamente el trofeo de la competencia y recalcar que ahora tendrá la oportunidad de firmar contrato con la famosa productora Universal Music para lanzar su primer single.

