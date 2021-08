A mediados de agosto se anunció que EEG tendría una nueva secuencia llamada La academia, donde los competidores usan prendas escolares muy al estilo de la famosa serie Élite.

El espacio de Esto es guerra recibió numerosas críticas por supuestamente haberse copiado el formato de la producción de Netflix. No obstante, los conductores salieron a aclarar que en La academia se mezclaría la ficción con la realidad.

Tras varias semanas, la secuencia juvenil volvió a ser blanco de bromas en redes sociales a raíz de la viralización de una foto donde aparecían competidoras como Luciana Fuster, Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza, Tepha Loza, Alejandra Baigorria, Karen Dejo, Ducelia Echevarría y Angie Arizaga

Desde Twitter, muchos cibernautas no desaprovecharon la oportunidad para comentar de manera sarcástica sobre la nueva producción de Esto es guerra, ya que resaltaron que muchas de las chicas no lucen como académicas o que no tienen preparación actoral.

“Se filtra el elenco de la segunda película de A los 40”, “Ni el cast de Rebelde México se atrevió a tanto”, “¿Son actrices?” , “Johanna San Miguel sería madre superiora”, “Es la promoción de la carrera de corte y confección de Selene”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en redes.

La academia es blanco de bromas. Foto: captura/Twitter

Rebeca Escribens sobre La academia: “Para ser actor, se estudia”

Rebeca Escribens dio su punto de vista sobre la nueva secuencia de EEG, La conductora de América espectáculos aplaudió el desempeño de los chicos realities, pero les recordó que para ser actor uno tiene que prepararse.

“Para ser actor, se estudia, pero tengo que reconocer que talento tienen todos”, sostuvo.

