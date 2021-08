Josimar tomará acciones legales contra mujer que aseguró haber tenido un romance con él

Josimar se pronunció públicamente luego de haber sido vinculado románticamente con una mujer tras uno de sus conciertos en Estados Unidos. El salsero se defendió y reveló que su disquera tomará acciones legales contra la joven.

Diana Noriega se comunicó con diversos programas de espectáculos e indicó que pasó una noche con el famoso salsero luego de haber asistido a su presentación. Luego denunció que venía siendo amenazada.

Sin embargo, el cantante peruano desmintió las acusaciones y explicó a Amor y fuego que conoció a la implicada porque le pidió una fotografía, material que después fue difundido en televisión.

“Dicen que eso suele pasar mucho aquí en Estados Unidos. En realidad, a esta chica no la conozco, porque solamente fue una foto”, precisó Josimar.

Del mismo modo, reveló que la mujer lo está extorsionando y pide dinero para no aparecer frente a cámaras: “Esta chica mandó un mensaje al número de la orquesta diciendo que si no le damos algo no se iba a callar la boca”.

Es por este motivo que los representantes del intérprete han decidido iniciar acciones legales contra Noriega. “Yo pensé que iba a hablar algo de que no quise tomarme fotos. Nunca nos imaginamos que iba a hablar todas esas cosas que habló. (…) Aquí, los abogados de la disquera van a tomar acciones legales”, agregó.

Amor y fuego expuso a la joven y difundió un audio en el que se le escucha aceptando un supuesto trato con la reportera del programa. La periodista le ofreció una cantidad de dinero por exagerar sobre su encuentro con Josimar. “Tú dime y yo lo hago”, fue su respuesta.

