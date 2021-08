Joaquina Carruitero se confiesa: “Con La voz Perú, terminó mi etapa de concursos”

Del Perú para el mundo. La artista peruana Joaquina Carruitero sorprendió al aparecer imitando a Adele en el concurso El retador México, transmitido por Televisa.

Allí, fue aplaudida por los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares y la actriz Itatí Cantoral debido a que en su primera presentación ganó casi 15 mil dólares por su imitación.

Poco después, la joven de 19 años volvió a causar sensación en la televisión nacional tras haber sido parte de los semifinalistas de La voz Perú. Pese a que no pudo llegar a la gran final, Joaquina Carruitero asegura que se encuentra satisfecha por lo que ha logrado durante los últimos años.

En esta entrevista, nos cuenta cómo ha sido su experiencia en El retador México, su paso por La voz Perú y habla del nuevo cambio que le quiere dar a su carrera artística. También, la ganadora de Yo soy confirma que se despide de su personaje Adele y de los concursos de televisión .

Joaquina Carruitero fue elegida como la favorita del público tras su primera presentación en el programa de Televisa. Foto: Instagram

- ¿Cómo es que recibes la propuesta para ir a Televisa y participar en El retador de México?

Me hablaron en febrero para comentarme si estoy interesada en un programa, pasé por un proceso y no me eligieron. Pero, luego, en abril, me volvieron a hablar para comentarme que sí querían que vaya. Entonces, hice todo el trámite porque soy peruana. Agendamos fechas para que no se cruce con La voz, quedé seleccionada y fui como aspirante a retador.

- ¿Cuánto tiempo fueron las grabaciones y te brindaron los viáticos?

Televisa se encargó absolutamente de todo, pasajes, viáticos, el hotel. Estuve dos semanas allá, hasta el programa que viene. Te estoy adelantando que este domingo me eliminan. Pero estoy muy agradecida, es una ventana más grande e internacional.

Joaquina Carruitero, imitadora de Adele, ganó la temporada 22 de Yo soy, en 2018. Foto: captura Joaquina Carruitero / Instagram

- ¿Qué es lo que más has aprendido en El retador de México?

A trabajar con gente que conozco y a captar las cosas más rápido. Tienen un proceso de trabajo distinto. Conocer Televisa fue muy lindo, son como una familia. Me sentí muy cómoda, me trataron súper atentos, siempre estuvieron pendientes porque yo era de las más menores.

- ¿La producción de El retador de México es mejor que la producción de Yo soy Perú?

Tienen cosas distintas , no sé si mejor. Lo que puedo apreciar es que son muy rápidos, me estuvieron preparando con otro personaje, pero al final no quedé, pero está bien para salir un poco de la imitación porque quiero que me conozcan como Joaquina.

- Entonces, ¿qué pasó con el premio de los casi 15.000 dólares?

No me llevé nada. La gente piensa que yo cobré esos 300.000 pesos, pero no fue así. Los acumulas y si te retiras por cuenta propia te llevas la mitad, pero si apuestas todo para batallar, es todo o nada. Me ganaron, entonces, es parte del proceso. Es un concurso, ya estoy acostumbrada. La exposición, los viáticos, conocer a mucha gente, creo que está bien pagado de esa manera.

Joaquina Carruitero como imitadora de Adele. Foto: Joaquina Carruitero/ Instagram

- ¿Esta va a ser la última vez que te veremos como imitadora de Adele?

Sí, es la definitiva. En el programa, Mijares mencionó que lo distraía porque que se concentraba en lo buena cantante que puedo ser , eso me hizo pensar en que ‘puedes hacerlo como tú, vamos a intentarlo’. No sé si saldrá o no, pero mencionan que lo haría bien como Joaquina y que no necesito de un personaje. Fue el mensaje que más recibí y dije ‘ ¡es hora del cambio, me rapo, cerrando el ciclo de raíz! ’. Entonces, es una de las razones por las que me rapé, es momento de un cambio.

Obviamente que si me sale un show o si vuelve Yo soy, grandes batallas, me gustaría ir a reforzar, pero no volver a concursar con Adele. Siento que Adele ya cumplió su etapa y quiero seguir adelante intentando nuevas cosas.

- ¿Has recibido otra propuesta para ir a un concurso internacional?

Por el momento, no. Ahora, siento que con La voz Perú terminó mi etapa de concursos . A no ser que sea America’s Got Talent, ahí igual lo pensaría. (ríe). Creo que ya aprendí todo lo que se puede aprender en los concursos . Es momento de tomar un nuevo reto.

- ¿Cómo te sientes luego de haber logrado llegar hasta la etapa semifinal de La voz Perú?

Muy feliz. Me siento muy orgullosa. Tenía muchas dudas de ir a La voz porque tuve un trauma de chiquita cuando no pasé el casting y no sabía si regresar, tuve miedo. Yo todavía estaba en Yo soy cuando salió la propaganda de La voz y prácticamente me obligaron a enviar mi video, fue hermoso (ríe). La producción siempre estuvo pendiente. Cuando mandé mi video, me dijeron que estaba dentro y me emocioné mucho. Me gusta porque me reté a cantar temas que nunca había interpretado.

Estoy tranquila por haber salido en esta etapa de la temporada porque crecí mucho más , conocí gente increíble y siento que mis compañeros van a tener más oportunidades de ser escuchados. Siento que muchos de ellos ya tienen un proyecto que quieren sacar, están listos para vender. Yo aún no estoy en esa etapa. Aún no quiero sacar música porque aún no me siento estoy lista. Quiero concentrarme en estudiar artes escénicas.

- ¿Qué enseñanza te llevas de Daniela Darcourt?

Aprendí mucho de ella sobre cómo hacer sentir seguras a las personas. Todos tenemos inseguridades, pero Daniela siempre nos daba esa patadita que necesitamos, nos decía ‘no es que no puedas hacerlo, es que no quieres’ . También a sacarnos de nuestra zona de confort, retarnos a aprender canciones rápido y de cómo tratar a la gente que te quiere. Daniela es muy humana, muy amiga, si alguien se le acerca y le dice que no sabe qué hacer, ella le va a escuchar. Me da ganas de influir así en mis seguidores, eso es lo que he aprendido de Dani.

- ¿Quién te gustaría que gane en la final de La voz Perú?

Estaría muy feliz si gana mi equipo, estoy orgullosa del trabajo de Aldair Sánchez . Defiende mucho su estilo, nuestra patria y es una de las mejores voces que he escuchado. Son muy pocas las voces de jóvenes que suenan en la música criolla.

- ¿Piensas hacer una carrera como solista en un futuro?

Sí, más adelante. Lo que sí tengo claro es que no quiero hacer música en español , me gusta más cantar en inglés. Quiero prepárame y crecer fuera, siempre he querido estudiar en el extranjero . Siento que hay mayores oportunidades para el tipo de música que me gusta hacer.

- ¿Cómo haces para enfrentar las críticas?

Hay gente que le gustas y gente a la que no. Soy bien contestona, pero estoy tranquila porque me gusta lo que soy ahora. Tengo muy en claro que no importa si a alguien no le gusta, si a mí me gusta, está bien.

- ¿Consideras que la música te ha ayudado a ser una mejor persona?

Totalmente. Creo que la música es la mejor terapia que he podido tener . Todos tenemos nuestra lucha constante, pero la música me teletransporta, es mi mayor droga. Entonces, siempre estoy tratando de hacer cosas que influyan en la gente, me gusta mucho transmitir.

