Ethel Pozo es presionada por Melissa Paredes para participar en Reinas del show

Este sábado 28 de agosto se llevará a cabo la gran final de la actual temporada de Reinas del show, la cual tendrá a cinco participantes que intentarán quedarse con la corona. Luego de la renuncia en vivo de Allison Pastor, Korina Rivadeneira, Milena Zárate, Jazmín Pinedo, Carla Rueda y Leslie Moscoso quedaron como las finalistas de esta competencia que dará que hablar.

Esto fue tema de conversación en América hoy, pues no solo se habló de la última jornada, sino de quiénes serían las siguientes integrantes del concurso. En ese sentido, la producción del programa matutino sorprendió a Ethel Pozo revelando un corto video de donde la conductora mostraba sus dotes en la pista de baile.

Fue ahí cuando su compañera de conducción Melissa Paredes le lanzó la petición de integrar la siguiente edición de Reinas del show. La esposa de Rodrigo Cuba se unió a los comentarios de Janet Barboza y ‘Giselo’, quienes la animaban a ser parte de este concurso.

“Ethel ha bailado en la pista. El público pide que tú bailes”, señaló Melissa. Sin embargo, Ethel Pozo, quien ya había dejado en claro que no sería parte de cualquier reality de baile, volvió a descartar esta posibilidad y más bien enfiló contra los integrantes de la producción de América hoy por mostrar el video donde aprecia bailando.

“¿Quién ha hecho esto? Jesus Ruiz, voy a buscar a gente de tu colegio para que me mande las actuaciones. La gente no sabe que he trabajado de los 12 años, cuando no era conocida”, expresó.

Como se recuerda, la actual conductora de América TV recibió duras críticas tras cuestionar el comportamiento de Allison Pastor al renunciar a Reinas del show. Ethel Pozo afirmó que la juventud de la participante influyó en su accionar y a pesar de todo apoyó la conducta de su madre, que también fue bastante cuestionada en las redes sociales.

