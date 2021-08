Antonio Pavón revela lo que le dijo su hijo al ver a Sheyla Rojas después de seis meses

Antonio Pavón sorprendió a todos al enlazarse en vivo desde España con el programa de Magaly Medina para dar detalles de cómo es la relación de padres con Sheyla Rojas, con quien tiene un hijo.

Como se sabe, la ex chica reality celebró su cumpleaños número 34 en el país europeo, rodeado de su pequeño y la familia de su expareja. En ese sentido, la conductora de Magaly TV, la firme se mostró sorprendida, ya que en el pasado ella se distanció de Pavón por los problemas que él mantenía con Rojas.

“Con la confianza que nos tememos. Tu familia, mi familia, nos habíamos distanciado por la ‘Shey, Shey’ y resulta que ahora es recibida con cariño , hospedada por ti en la casa que compartes con Joi. Le han celebrado el cumpleaños, la han homenajeado”, dijo Magaly Medina.

Ante esto, Antonio Pavón señaló que está pasando momentos muy especiales y que ha dejado en el olvido las diferencias con Sheylas Rojas por el bien de su hijo.

“Sheyla ha sido recibida como una más de la familia, ha sido muy emotivo porque sobre todo ha prevalecido el cariño , ya que Antoñito es lo más importante para nosotros. Poder olvidar los rencores ha sido muy bonito cantarle feliz cumpleaños”, dijo el torero.

“Nos ha parecido sorprendente, pero es una situación ideal en la que Antoñito debe estar, rodeado de sus padres”, comentó Magaly Medina.

No obstante, Antonio Pavón hizo una emotiva revelación en cuánto a la reacción de su hijo al ver nuevamente a su mamá Sheyla Rojas después de seis meses.

“Antes de irse a dormir, me dio un abrazo que de verdad que me conmovió y me dice ‘papá, eres el mejor papá del mundo y ahora que tú y mamá están juntos soy el hijo más feliz del mundo ’”, dijo muy emocionado el español.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.