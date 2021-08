La Uchulú se lanza como cantante: “Quiero ser la Christina Aguilera peruana”

La Uchulú hizo su debut como cantante este miércoles 25 de agosto en En boca de todas. El pintoresco personaje de la selva confesó que ha venido preparándose de la mano de una reconocida intérprete peruana.

Esaú Reátegui, nombre real del youtuber, fue entrevistado por las cámaras del programa conducido por Tula Rodríguez, y se mostró cómo son sus clases nada menos que con Julie Freundt, quien reveló que el integrante de El reventozano de la Chola tiene un gran don y espera con ansias que cree temas propios.

“(La Uchulú) Ha crecido un montón (en las clases de canto). Inclusive, le he dicho que tenemos que hacer temas propios ”, dijo la intérprete de “Saca las manos”.

Ante esto, La Uchulú confesó sus deseos de despegar su carrera como cantante y reveló que quiere ser la próxima Christina Aguilera, una de las artistas estadounidenses que goza de un gran rango vocal.

“ Tengo que llegar a ser la Christian Aguilera de Perú ”, comentó.

Tras esto, La Uchulú hizo su debut como cantante en En boca de todos de la mano de Julie Freundt, quien la acompañó con una guitarra. Evidentemente nerviosa, el personaje interpretó “No me queda más” de Selena.

La Uchulú se convierte en Madonna y habla en inglés

La Uchulú le rindió un homenaje a Madonna por su cumpleaños número 63. El tiktok se disfrazó de la ‘Reina del pop’, bailó al ritmo de “Material girl” y habló en inglés.

“Hello, I’m very good. I liked it, yeah” (Hola, estoy muy bien, me encantó)”, comentó.

