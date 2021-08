Jossmery Toledo a favor de Allison Pastor: “No dejaría que me pisoteen”

Jossmery Toledo opinó sobre la renuncia en vivo de Allison Pastor en la novena gala de Reinas del show. La exsuboficial PNP se mostró a favor de la bailarina y dijo que hubiera hecho lo mismo si estaba en su lugar.

“Con la que he tenido más confianza ha sido Allison; para mí, siempre ha sido la mejor, se le ve que baila súper bien”, reveló a Amor y fuego.

Asimismo, los conductores del programa de espectáculos le pidieron su punto de vista sobre la discusión entre Gisela Valcárcel y la modelo. En respuesta a ello, la también influencer no dudó en recomendarle a Pastor que piense bien las cosas; no obstante, dijo esperar que la bailarina no vuelva al set de América Televisión nuevamente.

“… Ella está en su derecho si ella se sentía así, humillada. Creo que también haría lo mismo, no dejaría que me pisoteen . Yo no creo que vuelva y espero que ella piense bien y su conveniencia. Yo creo que, como la escucho, no vuelve”, recalcó.

Finalmente, Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre también le preguntaron si existe algún favoritismo por Korina Rivadeneira. Ante ello, prefirió no decir nada. “Mejor prefiero no opinar porque no vaya a ser que...aunque sí baila bien. Aunque yo siempre he dicho que Allison baila bien”, concluyó.

