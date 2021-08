Carla ‘Cotito’ Rueda lamenta que Allison Pastor no pueda pelear por la corona en Reinas del show

El miércoles 25 de agosto, se reveló una entrevista que la voleibolista Carla ‘Cotito’ Rueda brindó a El Popular, donde hizo referencia a la polémica salida de Allison Pastor de Reinas del show, ocurrida el último sábado 21, tras un tenso cruce de palabras con la conductora del espacio, Gisela Valcárcel.

“La verdad es que a mí no me gusta hablar de nadie”, indicó, para luego agregar: “Cada persona tiene un temperamento diferente, me da pena que no esté en Reinas del show y no pueda pelear por la corona como todas”.

En ese sentido, ‘Cotito’ se mostró dubitativa sobre cómo ella hubiera reaccionado de estar en la situación de Allison Pastor, quien expresó su molestia por fallos en la producción, comentario que no resultó del agrado de Gisela Valcárcel.

“Es que es dependiendo, hasta que no te toque no sabes cómo vas a reaccionar”, afirmó.

“A mí también me han pasado muchas cosas en esa pista de baile y he tratado de estar tranquila en lo que podía y de ahí ya hice de todo, he llorado”, manifestó.

En ese sentido, Carla Rueda dijo tener más confianza en sí misma ahora que cuando entró al programa.

“Siento que estoy más suelta, más segura de mí misma, más empoderada y me gusta ver eso”, resaltó, no sin antes señalar que se vislumbra ganando la corona de Reinas del show: “Sí, yo estoy segura de mí misma y creo que eso es lo más importante”.

