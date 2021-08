Samuel Suárez cuenta lo que vivió al ser internado: Pensé que de esta no me salvaba

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, preocupó a sus fans días atrás al anunciar que fue internado de emergencia en el hospital María Auxiliadora a causa de complicaciones en su salud.

Según contó en una de sus historias de Instagram, iba a ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, esto no se llegó a concretar porque lo que le ocurrió fue una infección que se podía tratar sin recurrir a la operación.

En una reciente entrevista, el periodista, quien hace algunos años estuvo en coma, dio detalles de lo ocurrido y relató su lucha mientras se encontraba postrado en la cama de un nosocomio.

“Resulta que una madrugada me viene un dolor extraño y este tenía horas. Me voy a un lugar cerca y me dijeron que se me iba a extrangular un intestino (...). En el camino ya me estaba despidiendo de mis padres, muy triste, pensé que de esta ya no me salvaba. Me abren de nuevo, y detectan una infección como la que me pasó hace unos años ”, dijo el joven.

“Llego al María Auxiliadora de madrugada, voy a emergencias, y lo primero es que me ve un cirujano, y me dice: ‘No, esto no necesita cirugía’”, relató Suárez. “Era una infección que había tocado el tema del colancio, los colédocos, y me quedé varios días para bajar esa infección con antibióticos”, reveló el comunicador.

“Fue por las mismas zonas biliares la infección, que al final terminó generando una sepsis, una infección generalizada y eso lo pasé hace unos años. Me salvaron la vida, porque cuando es una infección generalizada, y estás en UCI, muy pocos salen de eso, pero felizmente con antibióticos lograron calmar eso”, añadió a El popular.

Samuel Suárez dijo que lo peor ya pasó y ha bajado alrededor de 12 kilos. “Al menos figurita voy a estar”, bromeó el influencer, quien está llevando una dieta extrema.

Finalmente, agradeció a sus fans por las muestras de cariño y apoyo en todo momento. “Más que fans, porque no los tengo, es una familia, hay un tiempo que te dedicas a cada persona, a responderle, chismear, hasta pelearte es parte de, obviamente todo con respeto, discrepar es parte de algo así”, sentenció.

El periodista se encontró varios días internado en un hospital. Foto: captura/Instagram

