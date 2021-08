Natalie Vértiz se animó en darle consejos a Ivana Yturbe para el día de su parto

Natalie Vértiz se enlazó con el programa En boca de todos, a través de una videollamada, para brindarle importantes recomendaciones a Ivana Yturbe, quien se encuentra en la última etapa de su embarazo.

La modelo, que está con licencia materna, volvió a aparecer ante las cámaras para aconsejarle a Ivana que esté tranquila y que practique su respiración.

“Tú sabes que yo te mando todos los detalles y todos los tips que pueden haber antes de que llegue tu hermosa Almudena, pero lo único que te puedo decir es que estés tranquila, que respires mucho, practica la respiración, que eso te va a ayudar en tu parto natural”, contó la conductora.

Tras la llegada de su segundo bebé Leo, Natalie compartió su experiencia con el cuidado de un recién nacido y la importancia del apoyo de la pareja.

“(Dile) que esté a la orden, que tiene que estar ahí acompañándote en todo”, añadió en referencia a su esposo Beto da Silva.

Finalmente, ante la ayuda de su amiga, Yturbe no dudó en agradecer su apoyo por responder todas sus interrogantes sobre la maternidad. “De hecho, ella me ayudó a conseguir a la chica que me ayuda con la respiración y todo”, sostuvo.

