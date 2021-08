Milena Warthon se defiende: “La voz Perú no define mi carrera, es solo un paso más”

La joven cantante Milena Warthon le dijo adiós a La voz Perú a pocos días de la gran final. Sin embargo, para ella, su carrera musical recién empieza. Ahora está decidida a seguir luchando por su sueño de convertirse en una representante del pop andino.

Milena Warthon nació en Lima, tiene 21 años y estudia Ciencias de la Comunicación. Su papá es originario de Apurímac y su mamá, de Ancash. Pese a que solo ha vivido en la capital, su amor por la cultura andina surgió gracias a la influencia de sus raíces.

En febrero del 2021, estrenó su primer sencillo de pop andino titulado “Agua de mar”, el cual se convirtió en viral en las redes sociales e hizo que su popularidad aumente en TikTok.

La cantante llevó a La voz Perú una fusión entre el género pop y la música andina, pero recibió muchas críticas en internet debido a un supuesto favoritismo.

En esta entrevista, Milena Warthon se defiende de los ataques y aclara cómo ha sido su experiencia en el concurso de canto. Además, nos cuenta detalles de sus inicios en la música y agradece a la cantante criolla Eva Ayllón por brindarle su apoyo.

- ¿Cómo es que nace tu gusto por la música andina?

He crecido con referencias de la cultura andina por mis padres y abuelos, en las cosas que me han enseñado, en la música que ponían en los almuerzo y en lo que cantaba mi abuelito. En el 2017, cuando tenia 18 años, es que decidí apostar por el pop andino. Eso fue antes de entrar a Los cuatro finalistas. Fue una decisión que tomé con mis padres y mi productor. Lo que yo siempre he querido es representar a mi país .

Mi amor por la música andina nace probando e investigando. Empecé haciendo covers y experimentando mucho, no solo en el ritmo andino, sino también he hecho fusiones con el reggae, el pop, el rock, y en ese camino he ido conociendo la dulzura de la cultura andina. Por eso digo ahora que mi música es mi propia identidad .

- ¿Por qué elegiste hacer pop andino?

El nombre pop andino lo hemos puesto en el 2019. Decidí hacer pop andino porque siempre he querido ser una pop-star pero llevando mi folclore , llevando ese lamento y la historia que tiene el mundo andino.

- ¿Qué es lo que te diferencia de los demás cantantes que también tocan música fusión como por ejemplo Ruby Palomino y Renata Flores?

Creo que cada una es diferente. Yo tengo una esencia y vibra diferente, y no quiere decir que sea mejor o peor . Creo que vengo de una escuela pop bien soñadora, de esa generación de Disney Channel, Lady Gaga, Taylor Swift, One Direction y toda esa onda bien juvenil. Con base en estos cantantes he encontrado mi estilo de canto. Me voy más por ese lado. En el caso de Renata, es mucho más urbano, y en el caso de Rubí, creo que es una generación diferente. Yo he crecido con otras referencias y mi objetivo es ser una estrella de pop.

- ¿Cómo te sientes luego de haber logrado participar en La voz Perú?

Me siento muy feliz. Ha sido una experiencia única y creo que no lo voy a volver a vivir. He podido conocer a mucha gente muy bonita. He podido mostrar una parte mía más sentimental, que es algo que no hago mucho porque siempre me muestro feliz. Estoy muy agradecida con la maestra Eva por la oportunidad y me llevo enseñanzas que voy a utilizar por el resto de mi vida .

- ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar durante tu participación?

He tenido muchos retos en los conciertos en vivo. Soy muy disciplinada y perfeccionista. En casi todos mis show he bailado y cantado, y no soy bailarina. Ha sido un reto también canalizar los nervios. La voz la cuento como mi primer concurso porque realmente lo he vivido. Otra parte difícil fueron los comentarios. Nunca había vivido una experiencia así, pero esto me ha servido para ser más fuerte y aprender a ser segura de mí misma.

- ¿Crees que tu ingreso y tu permanencia en La voz Perú también fue gracias a tu popularidad en TikTok?

Creo que son trabajos aparte. Mi ingreso a La voz Perú ha sido con una audición a ciegas. Los jurados no tenían idea de quién era. Pero por los shows en vivo sí agradezco a mis seguidores. No es que yo diga que estuve ahí por ellos, sino que ellos han sido mi soporte. Ellos solo me han salvado una vez. Luego la maestra Eva confió en mi propuesta. El trabajo que vengo haciendo en mis redes sociales lo he hecho para promocionar mi música. Mis seguidores son mis soporte y estoy eternamente agradecida con ellos. Me siento bendecida de tener tanta gente que sueña conmigo.

- ¿Crees que es una ventaja tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales?

Mucho se habla de la gran cantidad de seguidores que tiene Milena, que “Milena, la tiktoker”, “Milena, la influencer”, pero yo entré al concurso con 300.000 seguidores en TikTok y he subido a un millón de seguidores desde que pisé ese escenario. Entonces, he seguido trabajando en mis redes sociales y a la gente le ha gustado mi trabajo. No es que yo haya entrado a La voz y me haya quedado estancada. No. Yo sigo creciendo y voy a seguir esforzándome, La voz es solo un paso para mí.

- Muchos dijeron que había cierto favoritismo. ¿Qué le dirías a esas personas que te criticaron durante tu participación?

Como me dijo la maestra Eva, les diría que no les guardo rencor. Creo que no me conocen personalmente. He podido recibir buenos comentarios de parte de gente que realmente conoce cómo soy y conoce todo el esfuerzo que he tenido que hacer para subir estos peldaños, porque aún estoy en el inicio de mi carrera. Siempre van a haber comentarios buenos y malos, pero todos me dicen que tengo que salir adelante porque tengo más personas que sí confían en mí. Espero que en algún momento recapaciten en que uno no brilla apagando a otros, sino con luz propia.

- ¿Qué enseñanza te llevas de Eva Ayllón?

Me llevo muchas enseñanzas. La maestra siempre ha sido muy atenta con nosotros, nos ha tratado como sus hijos, nos ha mandado mensajes de aliento y de cómo seguir mejorando. Le agradezco mucho. Me llevo una súper experiencia a su lado y espero que esta amistad siga creciendo por más años.

- ¿Sientes que Eva Ayllón ha tenido cierta preferencia hacia ti?

No. Todos somos una familia. La maestra siempre nos ha dado cariño y atención a todos por igual. Por eso, ella habló sobre los comentarios, que no solo han sido contra mí, sino también contra muchos de mi equipo y de la competencia en general. Al parecer, para la gente, todos tienen favoritismo, pero simplemente es una competencia. La voz Perú no define mi carrera, es solo un paso más. Es una oportunidad para mostrarnos, eso es lo más valioso.

- ¿Ya tienes entre tus planes hacer un proyecto musical con Eva Ayllón?

Tenemos planes y no solamente es en mi caso. También queremos hacer algo entre todo el equipo, incluyendo a la maestra. Ya se sabrá cuando se pueda concretar.

- Entonces, ¿consideras que fue justo que quedes eliminada de La Voz Perú?

Simplemente fue estrategia. Estoy feliz porque llegué hasta ahí. Si la maestra decidió que era hasta ahí mi momento, está bien. Lo agradezco porque he disfrutado al máximo mi experiencia, no lo veo por el lado malo, veo todo lo bueno que he ganado . Ha sido una cosa alucinante.

- ¿Nos sorprenderás con un nuevo proyecto musical?

Voy a seguir con mi propuesta y contenido en mis redes sociales. Se vienen muchas cosas, shows, canciones. Con fe podría sacar un nuevo disco. De todas maneras va a haber nueva música muy pronto.

Ahora tengo la responsabilidad de llevar la voz de todas esas personas que me siguen. Mi mayor sueño es representar a mi país y cumplir el sueño de esa Milena chiquitita que desea ser una gran artista y gran persona.

Milena Warthon en La voz Perú. Foto: Instagram

