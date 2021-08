La voz Perú: Mike Bahía se emocionó al escuchar a Iván MC interpretar su canción “Detente”

Mike Bahía vivió un emotivo momento en la más reciente edición de La voz Perú al escuchar a su pupilo Iván MC interpretar “Detente”, una de las canciones más populares del artista colombiano.

El joven artista, quien lamentablemente fue eliminado de la competencia por el coach, sorprendió a todos al cantar el tema al estilo reggae, el cual impuso desde la primera vez que llegó al reality de Latina.

Mike Bahía agradeció a Iván MC por hacer esta versión y solo tuvo elogios para él. “ Me siento muy honrado de que haya elegido esta canción . Iván, las canciones son como la ropa, tú vas a tirar un flow distinto al mío. Me encanta que la hayas hecho tan tuya. Me dio mucho gusto que venías para representar en la final, te felicito”, mencionó.

Por su parte, la entrenadora Daniela Darcourt felicitó a Iván MC por el crecimiento que ha logrado durante su participación en La voz Perú.

“Muy bonito y gratificante verte crecer de esa manera. Siento que eres un gran representante de este género, estoy feliz de haberte soltado la mano y haber llegado a tiempo con el compañero . Sé que son grandes amigos ahora y sé que está orgulloso de que hayas cantado este tema”, comentó.

Sin embargo, y a pesar de su gran esfuerzo, Iván MC fue eliminado de La voz Perú. “Hice sentir orgullosa a mi mamá, que era uno de mis objetivos y que mi mamá creyera en mí. Mi agradecimiento también a todos los miembros del equipo de producción”, dijo el joven al despedirse de la competencia.

