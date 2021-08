La voz Perú: Daniela Darcourt rompe en llanto con la presentación de Aldair Sánchez

Daniela Darcourt protagonizó uno de los momentos más emotivos que se han vivido en la actual temporada de La voz Perú. La entrenadora no pudo evitar derramar lágrimas al escuchar el concierto en vivo de Aldair Sánchez.

El integrante de su equipo se presentó en el escenario de la competencia con la intención de llegar a la final y tener una posibilidad de alzar el trofeo del programa. El tema escogido para la gala fue “Dos gardenias”.

La salsera se mostró más que conmovida durante el espectáculo que brindó el joven cantante y al finalizar explicó por qué se quebró frente a cámaras.

“El jueves, que es la final, es cumpleaños de mi abuelo y esta canción era una de sus favoritas. Trato de que cuando la escucho el corazón no se me haga añicos, pero me hace mucha falta y cada que la escucho me lo imagino bailando”, precisó Daniela Darcourt al conductor de La voz Perú.

Del mismo modo, resaltó el talento de Aldair Sánchez para la interpretación y para poder expresar el mensaje de cada tema que presenta en el set de Latina: “Ha tocado una fibra muy importante en mi corazón y no tengo más que decirte. Gracias por haber traído el recuerdo de mi abuelo”.

La coach también le auguró un gran futuro al intérprete, a pesar de que no gane el concurso de canto. “Pase lo que pase en esta competencia, vas a ser alguien que va a sacar adelante este género. Estoy muy orgullosa de ti”, agregó.

Finalmente, Aldair Sánchez fue salvado por el público televidente a través de las votaciones online y se encuentra más cerca de llegar a la gala final de La voz Perú, que se realizará el próximo jueves 26 de agosto.

