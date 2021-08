Johanna Fadul: “Prefiero ser villana que protagonista”

Con más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, a la actriz colombiana Johanna Fadul, famosa por la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, no le molesta ser recordada por su personaje, al contrario, cuenta que le permitió actuar cuando ya pensaba dejar la carrera. “Ha sido un proyecto que me ha dejado tanto, que me ha dado un reconocimiento, otro estatus como actriz. Ver cómo da la vuelta al mundo y sigue… eso quiere decir que se hizo bien”, nos comenta por Zoom.

Fadul empezó a actuar a los 19 años, pero, una década después, sostiene que no lograba ningún personaje importante para seguir apostando. “Tantos años de insistir y persistir, estudiar, tocar una puerta y otra… ya después de 11 o 12 años dije, con el dolor del alma, que la actuación y yo no somos compatibles, que la actuación no me quiere o soy muy mala actriz (sonríe). Dije me dedico a otra cosa, así sea a vender arepas en la esquina de mi casa”.

En la serie, en la que interpretó a ‘Daniela’, su participación fue creciendo y terminó siendo uno de los personajes más seguidos. “Fue como esa sacudida que le di al universo, digo yo, y llegó esta gran oportunidad y sigue vigente”. Para Fadul, la historia y su personaje tienen un trasfondo del que no se puede dejar de hablar. “Es una mujer, en su intimidad, tan vulnerable, tan frágil. Su escudo es el poder y el dinero, ni siquiera su madre. No tiene ni idea de lo que quiere en la vida, no sabe ni para dónde va, solo sabe que tiene plata y poder, y que con eso lo hace todo”.

Y es que, al margen del éxito mediático, ‘Sin senos sí hay paraíso’ (desde este 26 la temporada 2 por Telemundo) volvió a poner en el tapete temas como la corrupción, el abuso de poder y el narcotráfico. “El alcalde es un hombre horrible, pero también la bajeza de ella para meterse con él por una corona, y pasa los límites de la relación que tenía él con su mamá. Es muy bajo, un mundo muy sórdido, tan material, tan falso”. Sin embargo, añade que ‘Daniela’ y su entorno no están inspirados en alguien, sino que fue un personaje creado en el día a día. “No sé si sea triste o no decirlo, pero realmente son temas que a la gente le gusta, ¿sabes? Creo que sale a relucir el morbo. Uno dice Colombia, narcotráfico, tráfico de personas, violencia. En un momento de mi vida estuve en México y me conocían, pues, como la colombiana, solo me hablaban de las series de narcos, que les encantaban, que eso era la locura. Entonces, no debería ser la mejor historia para contar, pero es lo que vende. Y si nos vamos al otro punto de vista, un productor o guionista está buscando generar dinero con su trabajo, y eso es lo comercial”.

‘Daniela’ fue tan popular que incluso el guionista comentó que solo la sacó de la serie porque pensaba que la producción llegaría a su fin. “Alguna vez me encontré en un evento con Gustavo (Bolívar) cuando hizo la primera temporada y él me dice: ‘Joha, te tengo que matar porque el personaje en el libro muere y no puedo engañar al lector’. Pasó el tiempo, seguían llegando libretos, pero yo ya lo sabía (sonríe). Creo que el tiempo fue perfecto, un poco más y se muere la historia”.

La actriz comenta que sigue intentando mostrar su versatilidad. “Creo que tengo la valla muy alta. Hicimos ‘Operación Pacífico’, era una drogadicta, ¡no saben qué personaje! Porque es muy sufrido, muy fuerte y dejé mi alma ahí, salía de grabar como con una piedra encima. Desafortunadamente entró la pandemia y tocó sacar la serie del aire, pero me pareció escuchar que viene la segunda temporada. Aunque no tuvo el éxito que tuvo ‘Sin senos…’ y no pude mostrar otra faceta. ¿Qué busco? Si me ponen a escoger entre villana y protagonista, me voy por la villana, es mucho más divertido, se saca más, una personalidad que no eres”.

