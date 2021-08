Erick Elera se pronuncia sobre el posible retorno de Allison Pastor a Reinas del show

La salida abrupta de Allison Pastor de Reinas del show causó gran revuelo, ya que muchos han criticado la actitud de Gisela Valcárcel, a quien en redes acusaron de haber humillado a la esposa de Erick Elera.

Tras esto, el programa Amor y fuego se comunicó con la pareja de Allison Pastor para saber si la joven regresará al espacio de América TV.

En un adelanto, se pudo escuchar al reportero preguntar sobre el futuro de Pastor en Reinas del show. A lo que Erick Elera respondió que eso sería casi imposible, porque ellos no se prestan para escándalos.

“Pero ella no va a regresar este sábado, ¿o sí va a regresar?”, preguntó el periodista de Amor y Fuego. Erick Elera señaló: “Este, m ira, yo no creo ¿no?, pucha, a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes ”.

Allison Pastor se pronuncia tras renunciar a Reinas del show

Durante una corta entrevista con América espectáculos, Allison Pastor explicó que su renuncia a Reinas del show se dio por un tema de respeto hacia ella misma. Además, aseguró que dio todo lo que tuvo en el programa de Gisela Valcárcel y se va contenta del conocido reality.

“Estoy contenta porque el público está conmigo. No es tirar la toalla, es respetarse y yo me hago respetar. Yo me voy contenta y feliz de que hice las cosas bien y eso me queda”, señaló la esposa de Erick Elera.

