Charlie Watts y su inigualable batería avivaron el espíritu de más de 4,6 millones de fanáticos en el Global Citizen’s One World: Together At Home, el 18 de abril de 2020. Debido a la pandemia, fue una presentación virtual única. Su lamentable partida llega semanas después de que Watts se retirara de la gira No Filter de la banda.

A medida que la actuación se emitía tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el baterista Charlie Watts inmortalizaba “You can’t always get what you want”, dejando a los fanáticos enloquecidos, ya que parecía estar tocando una batería invisible.

Uniéndose a Mick Jagger (78), Keith Richards (77), Ronnie Wood (74), Charlie divirtió a los espectadores mientras sustituía magistralmente su batería por un par de cajas y platillos imaginarios mientras actuaba en su estudio de música.

Llegando a Twitter en masa, los fanáticos quedaron entusiasmados con el desempeño de Charlie y algunos lo señalaron como el punto culminante del bloqueo hasta el momento. Una fanática tuiteó: “Charlie Watts proving you can’t always get what you want. All he wanted was a drum kit. #OneWorldTogetherAtHome”.

Charlie Watts y su último concierto con los Rolling Stones: tocando una batería invisible y desde su casa. Foto: captura Twitter.

Charlie Watts era el mayor de la banda. Nació en Wembley el 2 de junio de 1941, el mismo mes en que los nazis invadieron la Unión Soviética. Se hizo sitio en los tugurios de rythm and blues de la ciudad con la misma actitud que mantuvo durante su vida: discreto, disciplinado y estudioso. El legendario baterista estudiaba arte en la escuela Harrow y había empezado a trabajar en una agencia de publicidad. En enero de 1963 conoce a Brian Jones, Jagger y Richards y se suma a los Stones.

Sentado, con su sonrisa reservada, Charlie Watts avivó el espíritu con su batería invisible. Aquel 18, entonaron “You can’t always get what you want”. The Rolling Stones y el mundo siempre te guardaremos en el alma, querido Charlie Watts.