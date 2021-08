Charlie Watts y el día que tumbó a Mick Jagger de un puñetazo

Charlie Watts, mítico baterista de la emblemática banda The Rolling Stones, falleció este martes 24 de agosto. Desde la formación de la agrupación hasta su muerte, el británico nunca se alejó del conjunto intérprete de exitosos temas como “Satisfaction” y “Angie”. No obstante, la relación de los británicos también sufrió altibajos. Muestra de ello es el puñetazo que el encargado de los tambores le propinó al cantante Mick Jagger.

La historia, recogida por Bill German en el fanzine Beggars Banquet, ocurrió en 1984, año en que la agrupación coordinaba su próximo disco, así como una gira.

German afirma que, durante una discusión en la que se debatía la continuidad de la agrupación, Jagger se refirió a Watts como “su baterista”.

“(Watts) lo mantuvo dentro hasta que regresó a su habitación de hotel. Luego apagó el televisor, se puso los zapatos, caminó por el pasillo y llamó a la puerta de Mick. Cuando el cantante principal de los Rolling Stones la abrió, ‘su baterista’ lo golpeó en la mandíbula, luego Charlie se dio la vuelta y se alejó tranquilamente”, escribió.

Camino a su cuarto, el percusionista se encontró con el guitarrista Ronnie Wood, quien le preguntó de dónde venía. “Acabo de darle un puñetazo en la cara a Mick Jagger”, respondió uno de los fundadores de The Rolling Stones.

Años después, el vocalista intentó negar el hecho. “En realidad no fue así. Me empujó, pero no creo que me haya pegado. Hay diferencia entre una cosa y otra, para mí”, indicó. Sin embargo, en 1997, Charlie Watts confirmó la historia. “Estaba muy enfadado, pero no es algo de lo que me sienta orgulloso hoy día”, acotó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.