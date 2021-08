Allison Pastor deberá pagar penalidad por renunciar a Reinas del show, afirma productor

Luego que, Armando Tafur, productor de Reinas del show, explicara sus motivos por los cuales no dejó a Allison Pastor que renunciara al reality cuando ella se lo pidió, la mano derecha de Gisela Valcárcel afirmó que la pareja de Erick Elera tendrá que pagar una penalidad.

Tafur dio sus primeros descargos a través de Ethel Pozo en el programa América hoy y señaló que Pastor era una gran competidora y, por eso, la siguió insistiendo en que se quedara en el programa.

Tras esto, el productor de uno de los programas más importantes de GV producciones dio más detalles de la salida de Allison Pastor y aseguró que la joven tiene las puertas abiertas de Reinas del show, pero como ya renunció, ahora solo negocian el tema de la penalidad.

“ Todo contrato tiene una penalidad, lo tiene cualquier contrato de cualquier persona, pero nosotros siempre apelamos a la conciliación para que nadie se vaya con un sinsabor . Esta mañana (ayer lunes 23 de agosto) ya hay una conversación del mánager de Allison con la parte administrativa de la productora, ya ni siquiera de la producción. Van a sentarse a conversar”, dijo a Trome.

Asimismo, Armando Tafur señaló que la penalidad de Allison Pastor no es muy alta. “ No es una penalidad alta, es lo básico que se ponen en los contratos, no son miles y miles de soles . Sería mentirte decirte cuánto es”, explicó.

“Las puertas siempre van a estar abiertas, este es un reality show y pueden pasar miles de cosas en el último minuto, como movidas o estrategias del programa o dinámicas que se realizan al interior, no tendría problemas si aparece este sábado, pero en teoría ella renunció y si ya hay una llamada entre ambas partes, no creo que esté”, añadió.

Productor de Reinas del show niega malos tratos a Allison Pastor

Sobre las continuas quejas de Allison Pastor por supuestos malos tratos por parte de la producción de Reinas del show, Armando Tafur indicó que a todos los participantes se les trata igual.

“ A todos los concursantes se les trató por igual. Ella es muy talentosa para el baile, llegó al programa con su mánager y su staff . Allison es una chica que recién empieza en la televisión, tiene ocho semanas en esta competencia que es fuerte y a ella le gusta competir, esas emociones a veces te llevan a tope y hace que se te muevan las cosas, llevándote a un intercambio de palabras, en su lugar no hubiera renunciado”, continúo.

“Siempre se van a dividir porque somos muy pasionales y creo que la palabra ‘humillación’ es muy fuerte por mi parte y de Gisela, lo descarto”, añadió Tafur sobre las críticas que ha recibido él y Gisela Valcárcel.

