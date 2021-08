Xoana González sobre censura de OnlyFans: “Nuestros seguidores nos seguirán a donde vayamos”

Xoana González, quien días atrás reveló que su esposo se hizo la vasectomía, se pronunció después de que OnlyFans anunciara que prohibirá el contenido sexual explícito para adultos.

En una reciente entrevista, la modelo argentina aseguró que no le preocupan las restricciones que la plataforma pondrá en marcha a partir de octubre próximo, ya que será una nueva oportunidad para que ella y su esposo, el empresario Javier González, exploren nuevos entornos digitales.

“Si no es OnlyFans, será otra plataforma. No me dan miedo los cambios, al contrario, esta es una oportunidad para salir de lo conocido y descubrir otro mundo. Nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, refirió al diario Trome.

Xoana González se casó con Javier González en noviembre del 2020.

En ese sentido, Xoana González, quien recientemente habló sobre su lucha contra la depresión, señaló que espera recibir ofertas para poder continuar ofreciendo contenido a sus fans en redes sociales.

“Mi plan es hasta el último momento seguir ofreciendo el mejor contenido en OnlyFans para todos mis suscriptores. Tenemos un mes y medio para escuchar ofertas sobre otras plataformas. Los que me siguen, saben que después de todo lo que me pasó, soy más fuerte y nada me asusta. Tengo el mejor compañero de equipo del mundo”, manifestó.

Xoana González: “Un hijo biológico no te hace madre”

La modelo y exchica reality Xoana González contó que su esposo se realizó la vasectomía y recalcó que no necesita tener un hijo biológico para convertirse en mamá.

“No hace falta tener un hijo biológico para ser madre, porque puedes darle amor a tantos niños abandonados en este mundo, que no pidieron venir y necesitan amor”, expresó la argentina.

Xoana González contó que podría adoptar un niño en un futuro. Foto: Instagram

