Tula Rodríguez: “Me quiero dar una oportunidad en el amor”

¡No le cierra las puertas al amor! Tula Rodríguez sorprendió al revelar que está lista para volver a enamorarse. En la reciente edición de En boca de todos, la conductora habló sobre su situación actual.

“ Hoy estoy soltera y obviamente me quiero dar una oportunidad en el amor, no lo voy a negar , estoy en una etapa diferente de mi vida”, sostuvo.

Asimismo, en una conversación con ‘Canchita’ Centeno en su espacio La hora loca, aseguró que ha decidido voltear la página y rehacer su vida, luego del fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

“Hemos decidido dejar las lágrimas, mover la casa y el cuerpo también. Apenada un poco de todo, pero la vida continúa”, aseguró en un inicio.

Además, habló sobre el tema del ‘luto’ que se debe guardar ante la partida de un ser amado y enfatizó en que la vida debe continuar.

“Si yo me voy quisiera que mi hija continúe su vida y se case. Que se enamore si lo quiere. Yo no quisiera que llore todo el tiempo. Mi tranquilidad de haber estado y darle todo en vida es la que tengo. Lo que me tocó con mi esposo, también fue duro y estoy segura de que hace tiempo, años, me hubiese dicho ya para, ¿no? Y más bien siento que me he demorado, pero como dice la psicóloga es un proceso que debía resolver. No he olvidado, pero he decidido cerrar una etapa, aunque no se puede. Mi casa sigue plagada de fotos, están las cenizas de él, mi mamá. Es también como ya, no es sacarlos de mi vida, pero sí continuar ”, expresó.

