Tony Vega: “En la radio se escuchan cosas horribles”

“El 22 de julio mi cardiólogo me hizo un nuevo chequeo y me dijo: ‘Te veo dentro de un año. Sigue haciendo lo que estás haciendo’”, nos cuenta vía Zoom el reconocido salsero puertorriqueño Tony Vega, desde Alabama, Estados Unidos, cuestionado por su estado de salud.

En mayo pasado, la noticia de que había sido operado del corazón preocupó al medio artístico y seguidores. “Tuve que ser trasladado en helicóptero a un hospital. Debido al estrés, la aorta se reventó. Con 64 años, 45 de ellos de carrera y mi cuerpo soportando largos tramos en avión, mala alimentación y sin dormir bien, tenía horas de vida. Pero volví a nacer”, cuenta.

Por tercera vez...

Sí, por tercera vez. Mi segundo nacimiento fue cuando me convertí en cristiano el 17 de marzo de 1996. Y en mayo que fui operado vi que Dios me dio una nueva oportunidad de vida y lo estoy aprovechando.

¿Qué ha dejado de hacer desde entonces?

Precisamente las cosas que me pueden causar angustias, preocupaciones, que me agite. Todo eso lo eliminé. El doctor me dijo que baje no una, ni dos, sino tres velocidades. Eso hice, dándome quietud para descansar, no haciendo viajes a lo loco. Ya conseguí gente que trabaje conmigo y eso me está funcionando.

¿Con quiénes vive usted?

Con mi adorada esposa, mi compañera desde hace 48 años, tres de ellos de novios. Ella es una sierva del Señor. Vivimos con nuestra hija, una linda niña que adoptamos a los cuatro meses, hoy tiene 23 y es una sierva de Dios. Mi casa es de adoración y tenemos una obra hermosa que hacemos muy cerca donde nos congregamos. Es lo que Dios nos mandó a hacer.

¿Quién abrazó el cristianismo primero?

Mi esposa, pero lo hacía en una iglesia estricta y legalista de Puerto Rico y duró tres años. Poco a poco se fue apartando porque era un ministerio muy rígido, quién lo diría que fui yo quien se convirtió y se reconcilió nuevamente con Dios.

Nos sorprendió la noticia de que ha grabado un tema con la joven salsera peruana Amy Gutiérrez.

Perú es como una segunda casa. Cómo no recordar La Feria del Hogar, el Festival del Callao y ahora la vida me dio la oportunidad de conocer a una talentosa como Amy. Hoy en día de Perú salen cantantes y orquestas de salsa que no tienen nada que envidiar a los de Nueva York o Puerto Rico.

¿Que impresión le dio Amy cuando la conoció?

Es una niña que no está contaminada, viene de una familia humilde, su madre es una profesora que me dio un regalo que me partió el corazón cuando las conocí. Cuando vi a Amy por primera vez fue por una llamada virtual. Me dijo ‘Hola, soy Amy’. Ahí sentí que hubo como un click. Dije ‘Acá hay química’. Y no me equivoqué.

Usted ha dicho que el tema que grabaron, ‘Tú y yo’, evocará a las grandes salsas de los noventa.

Sí, porque es un tema del gran Omar Alfanno con los arreglos de otro grande, Ceferino Caban, y que en la voz de una joven como Amy no pudo quedar mejor. Creo que la combinación de voces ha sido una cosa espectacular así como el video que por la diferencia de edad no hicimos de pareja y se contó con dos jovencitos. Con ese tema quise salir de lo horrible de las cosas que estamos escuchando en las radios y por eso quise recurrir a un poeta vivo como Omar y a otra leyenda como Ceferino, y no me equivoqué al elegir a esa niña (Amy). Ella tiene herramientas para ser una megaestrella, posee sencillez y madurez. Dios mediante, este 29 de agosto presentaremos el tema en vivo en el concierto Salsa Vip en el Arena Perú de Lima.

¿Cree que se ha perdido el romanticismo en las canciones?

Así es, ya no existen esas poesías de antes. La gente se ha querido ir por el dinero fácil, por ahí está el billete. Nadie se mantiene firme con valores, pero la Biblia dice que a los buenos les dirán malos y a los malos, buenos. Estamos viviendo ese tiempo.