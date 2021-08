Reinas del show: productor reveló por qué se opuso a que Allison Pastor renuncie antes al programa

En la última edición de Reinas del show se desató una polémica tras la renuncia en vivo de Allison Pastor, luego de expresar su incomodidad en el programa. Desde hace unas semanas, la exparticipante expresó que tuvo ciertas trabas al no ser ‘conocida’.

El sábado 21 de agosto, Allison decidió abandonar la competencia tras protagonizar un acalorado intercambio de palabras con Gisela Valcárcel. Al retirarse del estudio de América TV, la esposa de Erick Elera fue abordada por la prensa y fue consultada si le parecía correcto ‘tirar la toalla’ cerca a la final del programa. “No, no, (no es tirar la toalla). Yo me voy contenta y feliz porque hice las cosas bien”.

Asimismo, también le recordaron que Gisela le preguntó por qué no renunció antes si se sentía en desacuerdo con la producción del programa. “Pregúntenle a Armando (Tafur), él sabe”, respondió.

Ante este escenario, Armando Tafur, productor del programa, se pronunció sobre esta polémica para América hoy, espacio que también produce, donde los conductores le pidieron explicaciones.

“Ella dice como que se quedó obligada, es lo que yo siento cuando ella dice: ‘Yo quise renunciar’... ¿No hubo presión? ¿No la presionaste? ¿No le dijiste Allison sigue? ¿Por qué continuó, por qué regresó?”, le consultó Ethel Pozo.

Tafur prefirió mantenerse detrás de cámaras, por lo que dio su descargo a través de Ethel. “(Armando) dice que obviamente su trabajo es tratar de impulsar y convencer de que continúen (los participantes que se quieran ir)”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“Aparte, nuestro productor nos dice que no iba a perder a una gran participante, que estaba construyendo una historia, que además era una favorita, y que ya la veíamos en la final a punto de levantar la corona ”, agregó Melissa Paredes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.