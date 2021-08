La voz Perú: ¿qué cantantes fueron eliminados el lunes 23 de agosto?

La voz Perú se encuentra a pocos días de la gran final y ya se están definiendo a los cuatro cantantes que lucharán por levantar la copa del programa. Durante la emisión del lunes 23 de agosto, fueron dos los concursantes que quedaron eliminados y tuvieron que despedirse de la competencia.

En dicho programa se presentaron los integrantes de los equipos de Guillermo Dávila y Mike Bahía. En el caso del cantante venezolano, escuchó las voces de Marcela Navarro, Fito Flores y Sebastian Mahle. Por otro lado, el colombiano tuvo que elegir entre Jeyko Atoche, Randy Feijoo e Iván MC.

Ambos coach expresaron la dificultad que experimentaron al tener que eliminar a uno de los participantes y privarlos de su oportunidad para triunfar en el popular espacio de Latina.

Luego de escuchar todos los conciertos en vivo y de juzgar el desempeño de los cantantes de La voz Perú, los entrenadores finalmente anunciaron los nombres de las personas que pasarían a la siguiente etapa.

Equipo Guillermo Dávila

Guillermo Dávila eliminó a Sebastian Mahle, quien no pudo evitar quebrarse al pronunciar sus palabras de despedida.

“Quiero decir gracias, Guillermo, el único que volteó por mí. Me has dado todo esto. Toda la vida escuchaba que con el rock no iba a llegar a ningún lado”, expresó con la voz entrecortada.

Equipo Mike Bahía

Mike Bahía eliminó a Iván MC, quien interpretó uno de sus temas más conocidos: “Detente”. El representante de reggae lamentó tener que dejar La voz Perú; sin embargo, aseguró que cumplió uno de sus sueños.

“Hice sentir orgullo a mi mamá, que era uno de mis objetivos y que mi mamá creyera en mí. Mi agradecimiento también a todos los miembros del equipo de producción”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.