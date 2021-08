Korina Rivadeneira tras renuncia de Allison Pastor a Reinas del show: Me encantaría que vuelva

Korina Rivadeneira, una de las competidoras de Reinas del show, se pronunció sobre la sorpresiva renuncia de Allison Pastor al programa de Gisela Valcárcel. En declaraciones para América Espectáculos, la modelo venezolana lamentó la renuncia de su ahora excompañera, ya que, según dijo, la consideraba una de sus mayores rivales.

Asimismo, la esposa de Mario Hart confesó que estaría muy contenta si se concretara la posibilidad de que la esposa de Erick Elera regresara al reality de baile para disputarse el trofeo con las demás finalistas.

“A mí me encantaría que Allison esté porque es para mí de las más fuertes. Es una persona que merece estar acá”, manifestó la exintegrante de Esto es guerra a las cámaras de América Espectáculos.

Por otro lado, Milena Zárate criticó duramente a Allison Pastor por haber renunciado en vivo a Reinas del show y cuestionado a la producción del programa en más de una oportunidad.

“Si tú no estás cómoda donde tú trabajas, ¿para qué estás? Uno no debe estar donde no se siente a gusto. Entonces no la puedo justificar de ninguna manera, por más que me caiga bien. No está bien lo que hizo”, aseveró la cantante colombiana.

¿Por qué renunció Allison Pastor a Reinas del show?

Durante la última emisión de Reinas del show, Allison Pastor explicó que decidió renunciar porque la producción no le estaba dando un buen trato:

“Estoy hablando de cómo me he sentido y lo que he pasado. Doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad”.

