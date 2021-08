Juliana Oxenford reaparece en su programa tras disfrutar vacaciones: “La pasé muy bien”

¡Está de regreso! Luego de varios días de ausencia, Juliana Oxenford volvió a su noticiero de ATV luego de unas merecidas vacaciones. Durante el inicio de su programa, la conductora desmintió todas las versiones que se habían creado por no presentarse en el programa, ya que algunos rumores indicaban que había sido separada de su espacio periodístico.

“Me fui de vacaciones, salí de Lima una semana con mi esposo, con mis hijos. Estaba agotada, hubiera querido salir mucho antes, pero la segunda vuelta, el acontecer político no permitió que eso se llevara a cabo”, sostuvo.

“Es increíble cuando, al entrar (a sus redes sociales) me doy cuenta que hay no diez, sino treinta leyendas urbanas respecto a mi ausencia respecto a mi programa: ‘La botaron del canal’, ‘Ya no la quieren’, ‘Se le venció el contrato’. Dios mío, qué manera de especular respecto a unas simples vacaciones. Tampoco iba a decir a dónde me iba de vacaciones, lo quise manejar de una manera bastante privada porque finalmente se trató de un viaje muy personal.

Por último, agradeció a Alicia Retto, quien estuvo al frente del programa durante esos días, y se mostró feliz por volver a encontrarse con todos sus seguidores.

“La pasé muy bien, así que estoy contenta de poder reencontrarme con todos ustedes. Quiero agradecer a mi compañera y amiga Alicia Retto, que me cuidó el quiosco una semana con su profesionalismo y con su calidad de gente”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.