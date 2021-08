Joaquina Carruitero gana su primera batalla como ‘Adele’ en su debut en El retador México

Joaquina Carruitero, la imitadora de ‘Adele’, tuvo un gran debut en el programa El retador México y se llevó 300.000 pesos el último domingo.

Fue la primera presentación de la también participante de La voz Perú en el formato de canto producido por Televisa. Los espectadores la escogieron como su favorita y tuvo más votos que ‘Gloria Trevi’.

La exparticipante de Yo soy había anunciado horas antes su presencia en el reality mexicano. Ella compartió en sus redes sociales una foto donde se lucía frente a las instalaciones del canal.

En su última presentación de Instagram, Carruitero expresó su felicidad por la victoria en tierras aztecas y agradeció a quienes la apoyaron en todo momento.

“Ando en shock. Aún no puedo creer haber pisado este escenario. Conocer gente tan talentosa y maravillosa en esta aventura me hace querer no parar nunca”, escribió en su post.

“Gracias México y gracias Perú por apoyarme tanto. En cada paso que doy siempre recordaré de dónde vengo y quién me creó. Gracias al público mexicano por votar por mí y a los jurados a quienes admiro tanto”, agregó Joaquina.

¿De qué trata El retador México?

El retador México se transmite los domingos a través del Canal de las estrellas. Este programa otorga recompensas acumulables que ascienden hasta los 3 millones de pesos para sus tres categorías: canto, baile o imitación.

El formato tiene origen israelí y fue replicado en Estados Unidos. En este concurso, a diferencia de otros, no hay audiciones.

