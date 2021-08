Gisela Valcárcel se burla de la comida de Christian Domínguez en Mi mamá cocina mejor que la tuya

En la reciente edición de Mi mamá cocina mejor que la tuya se preparó una programación especial debido a la celebración de los cuatro años que lleva al aire el programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Como parte del festejo, este domingo 22 de agosto se contó con la presencia de invitados especiales, entre los cuales estuvieron Gisela Valcárcel y Christian Domínguez, quienes protagonizaron una divertida escena en el set.

Domínguez y Janet Barboza conformaron un equipo para preparar un plato de pallares. La conductora de Reinas del show fue la encargada de supervisar la elaboración del alimento. Sin embargo, luego de ver lo que había preparado el cantante de cumbia, empezó a cuestionar su desempeño en la cocina.

“Christian, ¿yo cómo he tratado a Pamela en el programa? Dilo. He sido una reina con ella, la he tratado (muy bien), para que tu me des esta... No no no, tú no puedes hacer eso”, se quejaba la presentadora de televisión.

El músico invitaba a Valcárcel a que oliera lo que iban preparando, pero la conductora apenas podía soportarlo.

“Ya se pasó todo el tiempo, se malogró toda esta cocina. Piedad”, decía la figura de América. “Muriel (la chef del programa) ya ha hecho anticuerpos, pero yo no. Tiene las cuatro dosis contra estas recetas”, se quejaba la presentadora, mientras generaba las risas de todos los presentes en el set.

