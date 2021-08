Gisela Valcárcel: las veces que la conductora protagonizó desacuerdos en vivo

Gisela Valcárcel se ha convertido en uno de los personajes más comentados de los últimos días debido al percance que protagonizó con Allison Pastor durante la semifinal de Reinas del show.

Desde la emisión del programa, en el que la concursante renunció en vivo por problemas con la producción, cientos de usuarios se han pronunciado en redes sociales y le han expresado su rechazo a la famosa conductora de televisión.

Además, algunos de ellos han recordado algunos inconvenientes que tuvo la figura de América Televisión a lo largo de su carrera artística, desde desacuerdos con miembros del elenco, hasta discusiones con importantes invitados.

Dichas imágenes fueron difundidas en Twitter por el usuario @ItsAndyBitch, quien listó los momentos en los que Gisela Valcárcel expresó su incomodidad en vivo.

Renuncia de Susan Ochoa en El artista del año

Susan Ochoa decidió dimitir de su participación en El artista del año del 2019 luego de que se sintiera ofendida por las palabras de Gisela Valcárcel, quien sugirió que la cantante peruana exigía trato preferencial por su victoria en Viña del Mar.

“Lo que quería hacer creer es que yo me sentía más que otros participantes y no es así. Eso me pareció muy mal. Entonces sentí que me estaba humillando, minimizando”, expresó a Día D.

La disputa de Gisela Valcárcel y Diego Dibós

Diego Dibós cumplió las funciones de profesor de canto y coach de técnica vocal durante el programa Operación triunfo que condujo Gisela Valcárcel en el año 2012. En una de las emisiones se presentó un problema con la pista musical de uno de los concursantes, por lo que la presentadora pidió mayor cuidado a los encargados de dicho detalle.

Sin embargo, el famoso cantante peruano no se quedó callado y expuso la falta de presupuesto en el espacio que fue transmitido por América TV.

“Yo me pregunto cómo pueden hacer pistas extraordinarias, cuando hacen cantar a la gente de producción (para los coros) y no tienen presupuesto para contratar ni cantantes. (...) Presenté un presupuesto y me lo negaron”. Este comentario generó la molestia de la presentadora: “Tú sabes dónde queda mi oficina”.

El comentario de Gisela Valcárcel a ‘Giselo’

Gisela Valcárcel también fue protagonista de otra confusa escena durante la actual temporada de Reinas del show. La figura de TV extendió una incómoda broma a Edson Dávila, quien era panelista del programa.

“Lo que le voy a decir es que usted se ubique, es de noche, usted no está en el programa de la mañana (haciendo referencia a América hoy) y recuerde siempre, no se olvide de quién firma su chequecito”, dijo en la emisión en vivo.

La accidentada entrevista al cantante Jorge González

Este incidente ocurrió en Aló Gisela, icónico programa que convirtió a Gisela Valcárcel en la figura más importante del mediodía. La presentadora recibió en el set a Jorge González y a los integrantes de su banda Los dioses; no obstante, nadie les había avisado que los invitarían a tocar en vivo.

Este hecho generó que el invitado declinara la oferta, indicando que no se encontraban preparados y que no les habían pagado para eso, gesto que no le gustó a la peruana. “A mí tampoco me cuentan que voy a hablar cuando me invitan”, dijo en tono sarcástico y luego de esto presentó al productor para esclarecer el tema.

