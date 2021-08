Frankie Ruiz Jr. : “Mi papá murió frente a mí, con una lágrima y una sonrisa”

José Frankie Ruiz, más conocido como Frankie Ruiz Jr., el hijo del ‘Papá de la salsa’, llegará al Perú por primera vez el 18 de setiembre para brindar el concierto “Salsa de Bicentenario”, en el que participarán otros grandes exponentes del género como José Alberto ‘el Canario’ y La India.

Desde Miami, el salsero nos cuenta cómo recuerda a su padre, revela detalles sobre sus inicios en la música y habla de su amor por el país. Además, anuncia que prepara su primer disco de estudio en el que podrá sorprender a sus fans con un tema junto a la voz del gran Frankie Ruiz.

- Vas a dar un concierto en Perú el 18 de setiembre. ¿Cómo te sientes por encontrarte con el público peruano?

Es la primera vez que canto en Perú, para mí es un sueño hecho realidad, siempre quise ir a Lima. Estoy super contento que pueda dejar mi voz y mi corazón junto a mis colegas La India, ‘El canario’ y muchos más. La vamos a pasar super chévere. Iba a hacer esto antes, pero por la pandemia las cosas se pararon. Así que es un sueño para mí conocer las calles, comer ceviche, entregarme al pueblo de Perú, porque sé que aman a mi papá. Él dijo que fue uno de los países más bonitos que piso en su vida, que la gente era humilde y lo quería.

Ojalá me pueda quedar allá, en Perú. Sé que tengo mi propio talento y la gente sabe que yo no soy Frankie Ruiz, mi papá era único. Esta carrera no es fácil, los zapatos son bien grandes, pero sé que él está conmigo en espíritu. Voy a cantar canciones como “Tú me vuelves loco”, “Mi libertad”, “Imposible amor”, “Tú con él” y “Ahora me toca a mí”.

- ¿En qué momento pensaste dedicarte a la música como tu padre y seguir sus pasos?

Cuando yo me fui del cementerio donde enterramos a mi papá. Tenía 12 años , cuando me fui en la limusina, escuché un mix de salsa, miré a mi mamá, empecé a llorar y le dije ‘quisiera ser cantante, ayúdame a tomar clases de canto’ . Cuando llegué a Miami, un mes después casi pierdo la vida en un accidente, me rompí la pierna. Lleve terapia un año y medio, fue muy difícil para mi. Ahí empecé a escuchar la música de mi papá y traté de imitarlo, luego entré a un estudio en Puerto rico, los productores de esos tiempos me dijeron que sonaba bien, pero necesitaba años de práctica.

Practiqué, hice clases de canto y, a los 19 años, empecé a cantar homenajes a mi papá, viajé mucho en Estados Unidos. Cuando tenía 21 años, grabe mi primer sencillo “Vete ya”. Fui a Puerto Rico para el Día internacional de la salsa, en ese concierto me vieron cantar y es ahí cuando empieza mi carrera. No tenía manager, las propuestas venían, todo el mundo empezó a llamar y no pensé que iba a pasar tan rápido.

Ahora ya no tengo miedo y me puedo defender en la tarima. Vivo en Miami, pero yo soy del pueblo. P uedes ser el mejor cantante, pero si los fans no te aman, no eres nadie, nunca vas a llegar arriba.

Frankie Ruiz falleció cuando su hijo tenía 12 años. Foto: Instagram

- ¿Crees que el legado de tu padre se mantiene vigente gracias a ti?

No solo por mí, sino por otros salseros que también cantan homenajes de mi papá. Yo no me pongo bravo. Les agradezco mucho a los salseros y salseras que cantan la música de mi papá. Creo que estoy dando lo mejor para seguir el legado y tener en alto el nombre de mi papá.

- ¿En qué momentos te hace más falta tu padre?

¡Wau! Todos los días lo extraño. Mi vida ha cambiado totalmente desde que mi papá no está. Cuando veía a los demás con su padre, me ponía a pensar que yo no tenía al mío. Cada día y cada noche me hace mucha falta, quisiera abrazarlo y hablar con él. También, nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos, yo tengo tres hijos y dos sobrinos.

A mi mamá, la quiero mucho porque nunca ha encontrado a nadie todos estos años y eso para mí significa que es amor de verdad. Lo amaba mucho, todavía llora por él y lo extraña. En los aniversarios, los cumpleaños y momentos importantes, siempre lo pienso y lloro por mi papá. Lo recuerdo todo, mi papá murió frente a mí, con una lágrima y una sonrisa, siempre digo esta historia. Hablando de esto me pongo triste.

- ¿Qué le dirías a él si estuviera presente en uno de tus conciertos?

Papi, te amo y voy a tratar de ganarte ja, ja, ja, mentira. Te quiero y dame la bendición... Yo sé que él esta contento con la carrera que he hecho.

Frankie Ruiz Jr. brindará su primer concierto en Perú el 18 de setiembre en el Jockey Club. Foto: Instagram

- ¿Qué significa la salsa en tu vida?

Significa todo para mí, porque me crie escuchando salsa y está en mi sangre gracias a mi papá. La salsa todavía está viva. Cuando me levanto y escucho salsa, algo se me enciende adentro, como felicidad y paz. Amo la salsa.

- El productor musical Sergio George dijo que “el mercado de la salsa ya no existe”. ¿Qué opinas sobre eso?

Es uno de los más grandes productores. No lo he conocido, ojalá algún día lo conozca. Pero todo el mundo tiene sus opiniones. Yo creo que la salsa sí está viva en Perú.

- Cuéntanos detalles del nuevo disco que vienes preparando.

Estamos planeando estrenar el disco para noviembre o el próximo año, aún no tenemos un nombre, con mi productor, Diego Galé, lo estamos evaluando. Quiero que sea perfecto para el público del mundo y regalarle eso a mi padre.

Serán cinco canciones nuevas mías y cinco canciones de mi papá, llevará fotos personales que nadie ha visto. Voy a hacer un dúo con mi papá, él va a cantar un fragmento y luego yo cantaré el otro. Es algo que no tuve la oportunidad de hacer con él.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.