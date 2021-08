Ethel Pozo sobre Allison Pastor: También pensé, ¿por qué no renunció la semana pasada?

La renuncia de Allison Pastor en la novena gala de Reinas del show sigue dando que hablar. Este lunes 23 de agosto, Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza se pronunciaron sobre este abandono en América Hoy.

La hija de Gisela Valcárcel tomó la palabra sobre esta polémica y lamentó su abandono en pleno programa en vivo. En sus declaraciones, coincidió con la opinión de la pareja de Erick Elera sobre la composición musical.

“La música no fue la correcta y concuerdo que no debiste bailar con esa canción editada”, dijo la conductora del magazine matutino.

Sin embargo, se refirió a su edad y su corto trayecto artístico para aconsejarle que debe ser firme en sus decisiones.

“Pero luego de allí... quizás tus 25 años, decir que el público estaba contigo, por supuesto (...). Tienes que estar segura si firmas un contrato, si te comprometes”, señaló Ethel Pozo.

“ Yo pensé ayer, ¿por qué no renunció la semana pasada? Debió decir ‘yo creo que es algo muy tenso para mí, no me gusta...’”, agregó haciendo referencia a lo que precisó su madre la noche del sábado.

¿Ethel Pozo ‘ninguneó' a Allison Pastor?

Al iniciar el programa, Ethel Pozo anunció los temas que iban a abordar, incluida la renuncia de Allison Pastor. En un momento de su presentación, dejó un comentario sobre la ahora exparticipante de Reinas del show.

“Hay que divertirse, no hay que tomar todo tan en serio porque nuestra vida tampoco es Allison Pastor, pero sí vamos a tocar el tema porque tenemos un punto de vista”, dijo cuando estaban cambiando el tipo de información de su espacio televisivo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.